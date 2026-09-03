Зарплаты растут, а желающих работать становится меньше: какие профессии в дефиците Сегодня 13:04 — Личные финансы

На рынке труда продолжаются структурные изменения

В июле 2026 года в ряде сфер медианная заработная плата возросла, однако количество откликов на одну вакансию не увеличилось. В некоторых категориях, напротив, искатели стали реже откликаться на предложения работы, несмотря на повышение зарплат.

Такие данные приводит OLX Работа

Авторы исследования отмечают, что рост зарплат не гарантирует автоматического увеличения количества откликов на вакансии.

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На рынке труда продолжаются структурные изменения: дефицит кадров усиливает мобилизация, миграция за границу и демографический кризис. В то же время, для кандидатов все более важными становятся возможность бронирования, гибкий или гибридный формат работы, условия труда и стабильность компании. Для работодателей это сигнал, что одной финансовой мотивации может быть недостаточно для привлечения нужных профессионалов.

Конкурентным преимуществом станут комплексные предложения — от обучения и развития персонала до улучшения условий труда и формирования инклюзивных команд, в частности, через привлечение ветеранов, людей старшего возраста и женщин к профессиям, в которых они традиционно представлены меньше.

Где количество откликов осталось стабильным

В сфере «Образование/перевод» количество откликов на одно объявление в июле 2026 года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 6,9 отзыва. В то же время, медианная зарплата за год выросла на 20,7% с 14 500 грн до 17 500 грн.

В каких областях откликов стало меньше

В «Производстве/рабочих специальностях» медианная заработная плата за год выросла на 26,4% с 22 750 грн до 28 750 грн. В то же время количество откликов на 1 объявление уменьшилось на 9,4%.

Несмотря на повышение зарплат, активность искателей снизилась и в сфере «Начало карьеры/Студенты». Здесь количество откликов снизилось на 26,3%, в то время как медианная зарплата выросла на 24,7% с 20 000 грн до 24 938 грн.

Похожая ситуация наблюдается в сфере «Клининг/Домашний персонал»: медианная зарплата повысилась на 18,2% с 11 426 грн до 13 500 грн, а количество откликов сократилось на 7,5%.

Также существенные расхождения в изменении зарплат и количестве откликов произошли в сфере «СТО/автомойки». За год медианная зарплата выросла на 16,7% с 30 000 грн до 35 000 грн, однако количество откликов уменьшилось на 4,5%.

В «Сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе» количество откликов упало на 7,2%, в то же время медианная зарплата выросла на 15,9% с 25 875 грн до 30 000 грн.

В «Розничной торговле/продажах/закупках» медианная зарплата выросла на 15,8% с 18 000 грн до 20 850 грн. При этом количество откликов на 1 объявление сократилось на 22,4%.

В «Административном персонале/HR/Секретариате» медианная зарплата за год выросла на 14% с 20 375 грн до 23 238 грн. Однако количество откликов уменьшилось на 10%.

Несмотря на увеличение медианной зарплаты на 11,5% с 27 700 грн до 30 875 грн, в «Логистике/Составе/Доставке» количество откликов на 1 объявление уменьшилось на 5,1%.

Еще одна сфера, где повышение зарплаты не сопровождалось ростом количества откликов — «Красота/фитнес/спорт». Здесь медианная зарплата выросла на 11,3% с 19 388 грн до 21 588 грн, а количество откликов уменьшилось на 24,3%.

В «Охране/безопасности» медианная зарплата за год увеличилась на 9,6% с 14 200 грн до 15 563 грн. В то же время количество откликов снизилось на 14,7%.

Завершает список «Недвижимость»: медианная зарплата здесь выросла на 6% с 35625 грн до 37 757 грн, тогда как количество откликов уменьшилось на 5,7%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Kyiv Post писал , что в 2026 году дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем для украинского бизнеса. Процесс найма стал дольше и дороже. Если раньше вакансии заполняли в среднем за две-три недели, то сейчас поиск работника часто занимает два-три месяца. Высокоспециализированные должности могут оставаться вакантными до года.

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