Зарплаты растут, а желающих работать становится меньше: какие профессии в дефиците

В июле 2026 года в ряде сфер медианная заработная плата возросла, однако количество откликов на одну вакансию не увеличилось. В некоторых категориях, напротив, искатели стали реже откликаться на предложения работы, несмотря на повышение зарплат.
На рынке труда продолжаются структурные изменения: дефицит кадров усиливает мобилизация, миграция за границу и демографический кризис. В то же время, для кандидатов все более важными становятся возможность бронирования, гибкий или гибридный формат работы, условия труда и стабильность компании. Для работодателей это сигнал, что одной финансовой мотивации может быть недостаточно для привлечения нужных профессионалов.
Конкурентным преимуществом станут комплексные предложения — от обучения и развития персонала до улучшения условий труда и формирования инклюзивных команд, в частности, через привлечение ветеранов, людей старшего возраста и женщин к профессиям, в которых они традиционно представлены меньше.
В сфере «Образование/перевод» количество откликов на одно объявление в июле 2026 года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 6,9 отзыва. В то же время, медианная зарплата за год выросла на 20,7% с 14 500 грн до 17 500 грн.
В каких областях откликов стало меньше
В «Производстве/рабочих специальностях» медианная заработная плата за год выросла на 26,4% с 22 750 грн до 28 750 грн. В то же время количество откликов на 1 объявление уменьшилось на 9,4%.
Несмотря на повышение зарплат, активность искателей снизилась и в сфере «Начало карьеры/Студенты». Здесь количество откликов снизилось на 26,3%, в то время как медианная зарплата выросла на 24,7% с 20 000 грн до 24 938 грн.
Похожая ситуация наблюдается в сфере «Клининг/Домашний персонал»: медианная зарплата повысилась на 18,2% с 11 426 грн до 13 500 грн, а количество откликов сократилось на 7,5%.
Также существенные расхождения в изменении зарплат и количестве откликов произошли в сфере «СТО/автомойки». За год медианная зарплата выросла на 16,7% с 30 000 грн до 35 000 грн, однако количество откликов уменьшилось на 4,5%.
В «Сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе» количество откликов упало на 7,2%, в то же время медианная зарплата выросла на 15,9% с 25 875 грн до 30 000 грн.
В «Розничной торговле/продажах/закупках» медианная зарплата выросла на 15,8% с 18 000 грн до 20 850 грн. При этом количество откликов на 1 объявление сократилось на 22,4%.
В «Административном персонале/HR/Секретариате» медианная зарплата за год выросла на 14% с 20 375 грн до 23 238 грн. Однако количество откликов уменьшилось на 10%.
Несмотря на увеличение медианной зарплаты на 11,5% с 27 700 грн до 30 875 грн, в «Логистике/Составе/Доставке» количество откликов на 1 объявление уменьшилось на 5,1%.
Еще одна сфера, где повышение зарплаты не сопровождалось ростом количества откликов — «Красота/фитнес/спорт». Здесь медианная зарплата выросла на 11,3% с 19 388 грн до 21 588 грн, а количество откликов уменьшилось на 24,3%.
В «Охране/безопасности» медианная зарплата за год увеличилась на 9,6% с 14 200 грн до 15 563 грн. В то же время количество откликов снизилось на 14,7%.
Завершает список «Недвижимость»: медианная зарплата здесь выросла на 6% с 35625 грн до 37 757 грн, тогда как количество откликов уменьшилось на 5,7%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Kyiv Post писал, что в 2026 году дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем для украинского бизнеса. Процесс найма стал дольше и дороже. Если раньше вакансии заполняли в среднем за две-три недели, то сейчас поиск работника часто занимает два-три месяца. Высокоспециализированные должности могут оставаться вакантными до года.