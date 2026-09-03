Кличко заявил о необходимости повышения тарифов на воду в Киеве

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве планируют пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагалось повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м.
Со своей стороны в КГГА сообщили, что тариф почти в 90 грн за кубометр для киевлян не вводится. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.