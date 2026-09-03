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Кличко заявил о необходимости повышения тарифов на воду в Киеве

Личные финансы
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Отрасль водоснабжения сейчас фактически оказалась на грани остановки
Отрасль водоснабжения сейчас фактически оказалась на грани остановки
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о необходимости повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод в столице. По его словам, отрасль оказалась в критической ситуации из-за роста затрат.
Об этом он написал в Telegram.
«Во всех регионах идет волна повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод. Поднять его НКРЭКУ рекомендовала еще в 2024 году. Однако это не было реализовано», — отметил он.
По словам столичного мэра, из-за этого отрасль водоснабжения сейчас фактически оказалась на грани остановки.
«Мы понимаем, что людям сложно. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне», — подчеркнул Кличко.
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Что известно о повышении тарифов на воду в Киеве

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве планируют пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагалось повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м.
Со своей стороны в КГГА сообщили, что тариф почти в 90 грн за кубометр для киевлян не вводится. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.
По материалам:
Finance.ua
КиевТарифыТарифы на водоснабжение
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