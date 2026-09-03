0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» теперь можно официально оформить развод — инструкция

Личные финансы
1
Подать заявление без согласия обеих сторон невозможно
Подать заявление без согласия обеих сторон невозможно
Супруги без общих несовершеннолетних детей теперь могут подать заявление о расторжении брака онлайн через приложение «Дія». Услуга позволяет пройти процедуру без личного посещения отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
«Дія» автоматически проверяет информацию в реестрах, после чего заявление поступает в отдел ГРАГС.

Как подать заявление

Один из супругов, желающих расторгнуть брак, формирует заявление в приложении «Дія». После этого второй из супругов должен его подтвердить. Подать заявление без согласия обеих сторон невозможно.
Совместное заявление поступает в отдел ГРАГС, а «Дія» автоматически проверяет данные в реестрах. Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, брак расторгается через месяц после подачи заявления.
В течение месяца заявление можно отозвать, но не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.
Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторгнуть брак из-за «Дія» нельзя. В таком случае супруги должны обратиться в суд.
Читайте также
Возможность лично обратиться в отдел ГРАГС для расторжения брака также сохраняется.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта присоединилась к обновленному государственному сервису «Брак онлайн 2.0». В рамках проекта почтовый оператор будет обеспечивать международную доставку свидетельств о браке для находящихся за рубежом украинцев. Географию услуги расширят в три этапа в 48 стран Европы и мира. Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будут обнародовать по мере запуска каждого.
Также мы писали, что в Украине все больше пар выбирают вступление в брак онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%. Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев. До конца 2026 г. сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями. В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно. Еще одно обновление будет касаться украинцев за границей. Молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems