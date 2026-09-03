В «Дії» теперь можно официально оформить развод — инструкция Сегодня 20:21 — Личные финансы

Подать заявление без согласия обеих сторон невозможно

Супруги без общих несовершеннолетних детей теперь могут подать заявление о расторжении брака онлайн через приложение «Дія». Услуга позволяет пройти процедуру без личного посещения отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

«Дія» автоматически проверяет информацию в реестрах, после чего заявление поступает в отдел ГРАГС.

Как подать заявление

Один из супругов, желающих расторгнуть брак, формирует заявление в приложении «Дія». После этого второй из супругов должен его подтвердить. Подать заявление без согласия обеих сторон невозможно.

Совместное заявление поступает в отдел ГРАГС, а «Дія» автоматически проверяет данные в реестрах. Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, брак расторгается через месяц после подачи заявления.

В течение месяца заявление можно отозвать, но не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.

Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторгнуть брак из-за «Дія» нельзя. В таком случае супруги должны обратиться в суд.

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Возможность лично обратиться в отдел ГРАГС для расторжения брака также сохраняется.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Укрпочта присоединилась к обновленному государственному сервису «Брак онлайн 2.0». В рамках проекта почтовый оператор будет обеспечивать международную доставку свидетельств о браке для находящихся за рубежом украинцев. Географию услуги расширят в три этапа в 48 стран Европы и мира. Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будут обнародовать по мере запуска каждого.

Также мы писали , что в Украине все больше пар выбирают вступление в брак онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%. Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев. До конца 2026 г. сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями. В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно. Еще одно обновление будет касаться украинцев за границей. Молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.

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