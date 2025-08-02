Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее — Finance.ua
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Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее

Личные финансы
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Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее
Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее
Как сообщает Минюст, передача книг государственной регистрации актов гражданского состояния и метрических книг на постоянное хранение в государственный архив осуществляется ежегодно после окончания 75-летнего срока их хранения в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
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Следовательно, если с даты составления актовой записи прошло менее 75 лет, за получением справки следует обращаться в отдел ГРАГС по месту жительства.
  • После завершения 75 лет со дня составления записи документы передаются в государственный архив соответствующей области или города Киева, и именно туда следует обращаться для получения архивной справки.
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Задать запрос можно лично, отправить по почте или, при наличии технической возможности, в электронной форме. В запросе важно четко указать:
  • фамилию, имя, отчество;
  • дату и место события;
  • тип документа (свидетельство о рождении, браке, смерти и т. п.);
  • контактную информацию (электронная почта, телефон).
Срок рассмотрения — до 30 календарных дней, в исключительных случаях — до 45 дней (по решению руководителя архива).
В случае нахождения архива на временно оккупированной территории и невозможности выполнения информационных запросов граждан, Укргосархив может определить другое государственное архивное учреждение временным хранителем фонда использования или страхового фонда, которому делегируется право выдавать информационные документы.
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Справка Finance.ua:

  • Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, получившим право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав. Об этом Министерство юстиции рассказывает подробно.
  • Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее создание и запуск Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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