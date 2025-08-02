Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее — Finance.ua

Как получить архивную справку о рождении, браке и прочее
Как сообщает Минюст, передача книг государственной регистрации актов гражданского состояния и метрических книг на постоянное хранение в государственный архив осуществляется ежегодно после окончания 75-летнего срока их хранения в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).
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Следовательно, если с даты составления актовой записи прошло менее 75 лет, за получением справки следует обращаться в отдел ГРАГС по месту жительства.
- После завершения 75 лет со дня составления записи документы передаются в государственный архив соответствующей области или города Киева, и именно туда следует обращаться для получения архивной справки.
Задать запрос можно лично, отправить по почте или, при наличии технической возможности, в электронной форме. В запросе важно четко указать:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место события;
- тип документа (свидетельство о рождении, браке, смерти
и т. п.);
- контактную информацию (электронная почта, телефон).
Срок рассмотрения — до 30 календарных дней, в исключительных случаях — до 45 дней (по решению руководителя архива).
В случае нахождения архива на временно оккупированной территории и невозможности выполнения информационных запросов граждан, Укргосархив может определить другое государственное архивное учреждение временным хранителем фонда использования или страхового фонда, которому делегируется право выдавать информационные документы.
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