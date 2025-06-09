Какие денежные права можно унаследовать — разъяснение Минюста Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие денежные права можно унаследовать — разъяснение Минюста

В Министерстве юстиции напомнили, что согласно статье 1216 Гражданского кодекса Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

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Что входит в состав наследства

Все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти.

Что не входит в состав наследства

Все права и обязанности, которые неразрывно связаны с лицом наследодателя, в частности:

личные неимущественные права;

право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом;

права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса (статья 1218 ГК).

Вопросы наследования прав на выплаты, которые принадлежали умершему, но не были выплачены, прав на вклад в банке, возмещение ущерба, морального вреда и т. д. четко урегулированы положениями ГК.

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Право на получение сумм заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, других социальных выплат, принадлежавших наследодателю.

Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, — передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства (статья 1227 ГК).

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В соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж в связи с учебой, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и по другим уважительным причинам не проживают совместно. Ребёнок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

Наследование права на вклад в банке (финансовом учреждении)

Вкладчик имеет право распорядиться правом на вклад в банке (финансовом учреждении) на случай своей смерти, составив завещание или сделав соответствующее распоряжение банка (финансовому учреждению).

Право на вклад входит в состав наследства вне зависимости от способа распоряжения им.

Завещание, составленное после того, как было сделано распоряжение банка (финансовое учреждение), полностью или частично отменяет его, если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад, или если завещание касается всего имущества наследодателя (статья 1228 ГК).

Наследование права на получение страховых выплат (возмещение)

Страховые выплаты (возмещения) наследуются на общих основаниях.

Если страхователь в договоре страхования назначил лицо, которому должно перейти право на получение страховой выплаты в случае его смерти, это право не входит в состав наследства (статья 1229 ГК).

Наследование права на возмещение ущерба, моральный вред, уплату неустойки, получение компенсации

Согласно статье 1230 ГК к наследнику переходит право на:

возмещение ущерба, причиненного наследодателю в договорных обязательствах, или право на возмещение ущерба, принадлежавшего наследодателю в соответствии с законом;

взыскания неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением должником наследодателя своих договорных обязанностей, которая была присуждена судом наследодателю при его жизни;

возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жизни;

получение компенсации, которую согласно закону мог бы получить наследодатель при его жизни.

В Минюсте обращают внимание, что на имущество, переходящее в порядке наследования к наследникам или государству, нотариусом выдается свидетельство о праве на наследство (статья 66 Закона Украины «О нотариате»).

Свидетельство выдается наследникам по истечении 6 месяцев с момента открытия наследства.

До истечения срока принятия наследства нотариус может выдать наследнику разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами, имеющими существенное значение (статья 1298 ГК).

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