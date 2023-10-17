Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом — Finance.ua

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Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом

Личные финансы
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Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом
Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом
Получить квартиру или дом по наследству большинство, пожалуй, не против. Впрочем, на радостях в такой ситуации не стоит терять бдительность. Недвижимое имущество, которое вам завещали, может оказаться с сюрпризом — долгами.

Можно ли принять недвижимость по наследству, а долги — нет?

Получить недвижимость по наследству можно только целостно, пишут эксперты портала Flombu. Скажем, если наследуете дом или квартиру с пристройкой, то нельзя принять только основное здание и отказаться от пристройки.
Такая же ситуация и с долговыми обязательствами. Если принимаете по наследству недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться.
Заметьте: наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта.

Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом?

К наследнику вместе с домом или квартирой могут перейти следующие долговые обязательства:
  • кредит или ипотека;
  • аренда недвижимости с правом выкупа;
  • задолженность по уплате коммунальных долгов;
  • задолженность по уплате налога на недвижимость.
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Получив долговую недвижимость по наследству, наследник должен оплатить не только «тело», но и сопутствующие начисления по долгам, накопившимся при жизни наследодателя.

Как наследнику проверить, с долгами ли недвижимость?

Перед тем как получить в наследство недвижимость, следует проверить, есть ли в ее составе долги. Так будущий наследник сможет сориентироваться, принимать ли ему такую ​​квартиру или дом по наследству.
Для этого нужно по фамилии, имени и отчеству наследодателя и изучить информацию из таких официальных источников:
  • Единый государственный реестр судебных решений;
  • сайт Судебной власти Украины;
  • Единый реестр должников;
  • автоматизированная система Минюста.
Итак, если вы выяснили, что вам «светит» наследство с долгами, обдумайте, выгодно ли его принимать.

Как принять недвижимость с долгами по наследству?

Если вы готовы принять по наследству квартиру с долгами, нужно выполнить следующие шаги:
  1. Написать заявление о принятии недвижимости по наследству. Для этого нужно обратиться к нотариусу. Срок принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
  2. Вступить в наследство, то есть получить свидетельство.
  3. Уведомить банк или другую кредитную организацию о том, что должник умер, и долговые обязательства по недвижимости перешли к вам.
  4. Уплатить основной долг наследодателя, перешедшего к вам с недвижимостью, и проценты, которые за это время наросли.

Как отказаться от недвижимости с долгами по наследству?

Если вы не хотите вступать в наследство, в котором есть долговые обязательства, следует либо официально отказаться от такого наследства, либо вовремя его не принять.
  • Отказ от недвижимости по наследству. Если вы не намерены принимать по наследству квартиру или дом с долгами, нужно обратиться к нотариусу и написать об этом заявление. Особенно важно это сделать, если вы проживали с завещателем, ведь в таком случае недвижимость отойдет вам автоматически.

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  • Непринятие недвижимого имущества в наследство. Время для открытия наследства — полгода со дня смерти завещателя. Итак, если в течение этого срока вы не обратитесь к нотариусу и не будет открыто наследственное дело, ни недвижимость, которую вам завещали, ни долги, которые за ней тянулись, к вам не перейдут.
По материалам:
Finance.ua
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