Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом — Finance.ua

Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом Сегодня 08:02 — Личные финансы

Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом

Получить квартиру или дом по наследству большинство, пожалуй, не против. Впрочем, на радостях в такой ситуации не стоит терять бдительность. Недвижимое имущество, которое вам завещали, может оказаться с сюрпризом — долгами.

Можно ли принять недвижимость по наследству, а долги — нет?

Получить недвижимость по наследству можно только целостно, пишут эксперты портала Flombu . Скажем, если наследуете дом или квартиру с пристройкой, то нельзя принять только основное здание и отказаться от пристройки.

Такая же ситуация и с долговыми обязательствами. Если принимаете по наследству недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться.

Заметьте: наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере, не большем, чем цена объекта.

Какие долги могут перейти по наследству с недвижимым имуществом?

К наследнику вместе с домом или квартирой могут перейти следующие долговые обязательства:

кредит или ипотека;

аренда недвижимости с правом выкупа;

задолженность по уплате коммунальных долгов;

задолженность по уплате налога на недвижимость.

Получив долговую недвижимость по наследству, наследник должен оплатить не только «тело», но и сопутствующие начисления по долгам, накопившимся при жизни наследодателя.

Как наследнику проверить, с долгами ли недвижимость?

Перед тем как получить в наследство недвижимость, следует проверить, есть ли в ее составе долги. Так будущий наследник сможет сориентироваться, принимать ли ему такую ​​квартиру или дом по наследству.

Для этого нужно по фамилии, имени и отчеству наследодателя и изучить информацию из таких официальных источников:

Единый государственный реестр судебных решений;

сайт Судебной власти Украины;

Единый реестр должников;

автоматизированная система Минюста.

Итак, если вы выяснили, что вам «светит» наследство с долгами, обдумайте, выгодно ли его принимать.

Как принять недвижимость с долгами по наследству?

Если вы готовы принять по наследству квартиру с долгами, нужно выполнить следующие шаги:

Написать заявление о принятии недвижимости по наследству. Для этого нужно обратиться к нотариусу. Срок принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Вступить в наследство, то есть получить свидетельство. Уведомить банк или другую кредитную организацию о том, что должник умер, и долговые обязательства по недвижимости перешли к вам. Уплатить основной долг наследодателя, перешедшего к вам с недвижимостью, и проценты, которые за это время наросли.

Как отказаться от недвижимости с долгами по наследству?

Если вы не хотите вступать в наследство, в котором есть долговые обязательства, следует либо официально отказаться от такого наследства, либо вовремя его не принять.

Отказ от недвижимости по наследству. Если вы не намерены принимать по наследству квартиру или дом с долгами, нужно обратиться к нотариусу и написать об этом заявление. Особенно важно это сделать, если вы проживали с завещателем, ведь в таком случае недвижимость отойдет вам автоматически.

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Непринятие недвижимого имущества в наследство. Время для открытия наследства — полгода со дня смерти завещателя. Итак, если в течение этого срока вы не обратитесь к нотариусу и не будет открыто наследственное дело, ни недвижимость, которую вам завещали, ни долги, которые за ней тянулись, к вам не перейдут.

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