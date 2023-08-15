В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн — Finance.ua

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В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн

Личные финансы
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В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
В сервисе государственных услуг «Дія» расширили список областей Украины, где доступна услуга регистрации недвижимости онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Зарегистрировать недвижимость на портале „Дія“ теперь смогут еще больше украинцев. Услуга Государственной регистрации прав на недвижимое имущество доступна в громадах Полтавской области и масштабируется в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Для чего нужно регистрировать недвижимость

Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что вы законный владелец имущества. Так мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.
Кроме того, это необходимо, чтобы получить компенсацию по программе єВідновлення. Поскольку сервис доступен только для владельцев жилья, зарегистрированного в Государственном реестре прав.
«Ваши данные в электронном реестре будут надежно защищены. Их невозможно потерять или уничтожить, в отличие от документов в бумажных архивах», — уверяют в Минцифры.

Где работает сервис

Ранее воспользоваться услугой на портале Дія можно было во Львовской области, Тернополе, Харькове, Чугуевском районе Харьковщины, а также в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Луцке. Теперь услуга доступна в новых населённых пунктах Харьковщины и Полтавщины. Где именно можно воспользоваться сервисом:
В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
В «Дії» расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн

Как зарегистрировать недвижимость:

Чтобы зарегистрировать недвижимость на портале Дія, нужно выбрать соответствующую услугу, внести необходимую информацию и сканы документов и заверить заявление электронной подписью.
После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в бюро технической инвентаризации, а затем внесет данные в реестр.
«Услуга устраняет бюрократию и экономит время. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость. Теперь это можно сделать в несколько кликов», — подытожил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По материалам:
Finance.ua
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