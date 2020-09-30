Наследство с обременениями: как быть с унаследованными долгами

Квартира в наследство с долгами подразумевает вдобавок к имуществу обязательства по погашению наследником задолженности наследодателя.
Об этом пишет DOM.RIA.com.
Что означает унаследование квартиры с долгами:
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Как передается в наследство квартира с долгами:
Распределение долгов между наследниками:
Стоит ли унаследовать квартиру с долгом:
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