Наследство с обременениями: как быть с унаследованными долгами

Квартира в наследство с долгами подразумевает вдобавок к имуществу обязательства по погашению наследником задолженности наследодателя.

Об этом пишет DOM.RIA.com.

Что означает унаследование квартиры с долгами:

вместе с унаследованным имуществом наследник также перенимает на себя обязательства по выплате долгов наследодателя. По закону нельзя принять в наследство что-то одно, а от второго отказаться;

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принимая в наследство квартиру, наследник получает долги наследодателя, касающиеся не только жилья, например, задолженность по коммунальным услугам, но и кредиты, займы и т.п. Порядок применяется независимо от того, передается наследство по завещанию или по закону.

Как передается в наследство квартира с долгами:

наследник перенимает на себя обязательства через полгода после открытия наследства – этот срок дается на то, чтобы все претенденты могли заявить о своем праве вступить в наследство;

по истечении шестимесячного срока наследник переоформляет кредитный договор на себя. Если долги касаются коммунальных платежей, наследник обращается в обслуживающие компании и обязуется погасить перешедшую к нему задолженность.

Распределение долгов между наследниками:

долги распределяются между наследниками пропорционально полученным правам. Это значит, что если унаследованная вами квартира оценивается, например, как половина того, что оставил наследник после себя, то и от задолженности к вам переходит половина. Остальную часть долга должны погашать наследники, получившие вторую половину наследства;

если другие наследники отказываются от своей доли наследства, вы получаете и ее. Соответственно, к вам переходят и остальные долги;

если же вы единственный наследник – долги также полностью переходят к вам.

Стоит ли унаследовать квартиру с долгом:

долги в рамках наследства могут оттолкнуть наследника от вступления в него – иногда проще отказаться. Но здесь важно учесть, что даже если долг превышает стоимость унаследованного имущества, наследник обязан погасить задолженность в размере, не превышающем оценочную стоимость этого имущества;

это значит, что при вступлении в наследство, вы точно не отдадите больше, чем получили. С другой стороны, смысла оформлять имущество в наследство, за которое придется выплачивать долг, равный его стоимости, также нет. Тем более, что здесь будут сопутствующие расходы, затраты времени на оформление бумаг – а значит, такой сценарий может быть невыгодным;

если же долг меньше стоимости унаследованного имущества, выгода от унаследования такой недвижимости все же есть. Даже если у вас нет возможности погасить задолженность из собственных средств, вы всегда можете продать унаследованную квартиру, и за счет этих денег вернуть долг, а разницу в сумме оставить себе. Поэтому, отказываться от наследства стоит только в том случае, если вы точно понимаете, что вам придется выплатить долг в размере стоимости полученной недвижимости.

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