Наследство не принято вовремя: как действовать

В Украине установлен срок для принятия наследства – 6 месяцев с момента его открытия (со дня смерти наследодателя). Однако часто наследники обращаются к нотариусу позже, из-за чего получают отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.
Лицу, не успевшему принять наследство в 6-месячный срок, может быть установлен дополнительный срок для его принятия.
На таких основаниях может быть установлен дополнительный срок:
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“На иски наследника об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства распространяются правила исключительной подсудности и они предъявляются по месту нахождения имущества или основной его части, если такие иски возникают в отношении недвижимого имущества”, – отмечают в министерстве.
Уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства считаются:
При этом суды во внимание принимают преимущественно письменные доказательства: справки медицинских учреждений о состоянии здоровья и прохождении курса лечения, справки о пребывании лица в командировке или за пределами Украины, другие справки, акты, переписка, содержащие сведения об обстоятельствах, препятствовавших обращению наследника в нотариальную контору в установленные сроки.
Уважительной причиной пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства суды не признают:
По Закону Украины «О судебном сборе» размер судебного сбора за подачу искового заявления об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
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