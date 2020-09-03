Наследство не принято вовремя: как действовать

В Украине установлен срок для принятия наследства – 6 месяцев с момента его открытия (со дня смерти наследодателя). Однако часто наследники обращаются к нотариусу позже, из-за чего получают отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.

Лицу, не успевшему принять наследство в 6-месячный срок, может быть установлен дополнительный срок для его принятия.

На таких основаниях может быть установлен дополнительный срок:

по письменному согласию наследников, принявших наследство;

на основании судебного решения об установлении дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства.

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“На иски наследника об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства распространяются правила исключительной подсудности и они предъявляются по месту нахождения имущества или основной его части, если такие иски возникают в отношении недвижимого имущества”, – отмечают в министерстве.

Уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства считаются:

длительная болезнь наследников;

нахождение наследника длительное время за пределами Украины;

отбывания наказания в местах лишения свободы;

пребывания на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;

неосведомленность наследника о наличии завещания;

большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местонахождением наследственного имущества;

сложные условия труда, которые, в частности, связаны с длительными командировками, в том числе зарубежными, и т.д.

При этом суды во внимание принимают преимущественно письменные доказательства: справки медицинских учреждений о состоянии здоровья и прохождении курса лечения, справки о пребывании лица в командировке или за пределами Украины, другие справки, акты, переписка, содержащие сведения об обстоятельствах, препятствовавших обращению наследника в нотариальную контору в установленные сроки.

Уважительной причиной пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства суды не признают:

юридическую неосведомленность истца относительно срока и порядка принятия наследства;

неосведомленность лица о наличии наследственного имущества;

преклонный возраст истца;

нетрудоспособность истца;

установление судом факта, имеющего юридическое значение для принятия наследства (например, установление факта проживания одной семьей);

неопределенность между наследниками, кто будет принимать наследство;

отсутствие средств для проезда к месту открытия наследства;

неблагоприятные погодные условия.

По Закону Украины «О судебном сборе» размер судебного сбора за подачу искового заявления об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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