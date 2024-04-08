Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь — Finance.ua

Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь Сегодня 19:03 — Личные финансы

Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь

Правительство разрешило некоторым гражданам завещать денежную помощь своим родственникам. Это можно сделать на основании личного распоряжения, написанного в произвольной форме.

Кто сможет завещать деньги

Таким образом, завещать своим родственникам государственную денежную помощь, предусмотренную за вред жизни и здоровью, если они погибнут или умрут, смогут государственные служащие и работники критической инфраструктуры.

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Речь идет о том, что правительство предоставило таким людям законное основание в произвольной форме писать личное распоряжение и завещать эти деньги своим родным. При этом это распоряжение можно в любой момент переписать или вообще отменить.

Обратите внимание! Составление каждого нового документа будет отменять действие предыдущего. Также в документе нужно будет указать размер доли для родственников в процентах.

Какие важные нюансы нужно знать

При этом, независимо от содержания личного распоряжения, смогут получить единовременную помощь за вред жизни и здоровью в 50% доли:

малолетние;

несовершеннолетние;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные вдовы (вдовцы);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Подлинность подписи на личном распоряжении должны заверить командиры/руководители подразделения/руководители органа, где служили или работали лица. Также можно обратиться к нотариусам.

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Оригинал распоряжения в течение трех рабочих дней должен получить командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где такое лицо служит/работает, и хранить его в личном деле. В случае гибели/смерти таких лиц копии личных предписаний выдают членам семьи.

Важно! Предполагается, что решение уполномоченного органа, назначившего и осуществившего выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью, можно обжаловать в судебном порядке.

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Телеканал 24 По материалам:

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