Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь — Finance.ua

Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь
Правительство разрешило некоторым гражданам завещать денежную помощь своим родственникам. Это можно сделать на основании личного распоряжения, написанного в произвольной форме.
Кто сможет завещать деньги
Таким образом, завещать своим родственникам государственную денежную помощь, предусмотренную за вред жизни и здоровью, если они погибнут или умрут, смогут государственные служащие и работники критической инфраструктуры.
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Речь идет о том, что правительство предоставило таким людям законное основание в произвольной форме писать личное распоряжение и завещать эти деньги своим родным. При этом это распоряжение можно в любой момент переписать или вообще отменить.
Обратите внимание! Составление каждого нового документа будет отменять действие предыдущего. Также в документе нужно будет указать размер доли для родственников в процентах.
Какие важные нюансы нужно знать
При этом, независимо от содержания личного распоряжения, смогут получить единовременную помощь за вред жизни и здоровью в 50% доли:
- малолетние;
- несовершеннолетние;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные вдовы (вдовцы);
- нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
Подлинность подписи на личном распоряжении должны заверить командиры/руководители подразделения/руководители органа, где служили или работали лица. Также можно обратиться к нотариусам.
Оригинал распоряжения в течение трех рабочих дней должен получить командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где такое лицо служит/работает, и хранить его в личном деле. В случае гибели/смерти таких лиц копии личных предписаний выдают членам семьи.
Важно! Предполагается, что решение уполномоченного органа, назначившего и осуществившего выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью, можно обжаловать в судебном порядке.
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