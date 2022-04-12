Как составить завещание в условиях военного положения: что должен содержать текст — Finance.ua

Как составить завещание в условиях военного положения: что должен содержать текст

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В условиях войны ряд нотариальных действий упрощается, а круг лиц, которые имели полномочия на заверение документов, расширяется. Это касается и составления завещаний и принятия наследства.

Первое, что нужно знать о завещании, — что оно не является документом, удостоверяющим отчуждение имущества. То есть все, что вы завещаете другим лицам, остается в вашей собственности. Завещание можно отменить и изменить в любой момент. Каждое следующее завещание отменяет предыдущее.

Что должен содержать текст завещания.

Назовите документ «Завещание». Укажите в нем полные свои данные — ФИО, номер и серию паспорта или другого документа, который у вас есть на руках, адрес.

Четко укажите, что и кому конкретно вы завещаете, чтобы не было потом неприятных моментов. Также четко и разборчиво пишите все известные вам данные о личности наследника: фамилию, имя, отчество, адрес и т.д.

Если вы завещаете свое имущество одному лицу, все равно не поленитесь перечислить его, указав адреса недвижимости, марки и номера автомобилей и т.д.

Не забудьте указать дату, когда написан документ, и место его составления. Укажите количество экземпляров, в которых составлено завещание, где и у кого они хранятся. Старайтесь передать эти экземпляры лицам, в пользу которых пишете завещание.

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