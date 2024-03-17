Завещание на имущество: как правильно оформить — Finance.ua

Завещание на имущество: как правильно оформить Сегодня 18:18 — Личные финансы

Завещание на имущество: как правильно оформить, www.freepik.com

Некоторые из нас задумываются, как правильно оставить законным наследникам имущество, приобретенное при жизни. Именно поэтому возникает актуальность вопроса оформления завещания.

Юрист Тина Клецко объясняет , как правильно оформить завещание на квартиру.

Определение круга наследников

Для начала необходимо четко определить, кто будет иметь право наследовать имущество по завещанию. Это необходимо сделать до того, как оформлять завещание.

Объем наследства

Завещатель должен определить точный объем имущества, которое он желает передать наследникам по завещанию.

Кроме того, нужно определить не только перечень, но и распределение определенных долей имущества, которые лица должны унаследовать.

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Обращение к нотариусу

После того, как вы определились с кругом наследников, необходимо обратиться к нотариусу со следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

РНОКПП;

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество.

По закону есть возможность явки нотариуса домой к человеку, который хочет составить завещание. Это предусмотрено, ведь большинство граждан пишут завещание только в преклонном возрасте или во время тяжелых заболеваний.

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Проверка дееспособности завещателя

Это важный этап, потому что только лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью, может завещать свое имущество самостоятельно.

Нотариус может проверить дееспособность личности следующими способами:

по документам (достигло ли лицо совершеннолетия — 18 лет);

направить запрос в суд для установления отсутствия решения последнего об ограничении дееспособности;

визуально определить понимание своих поступков лицом и осознание их последствий.

Составление завещания и его подписание

Если завещатель не составил самостоятельно завещание, он может сделать это с помощью квалифицированного юриста или нотариуса.

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Специалист печатает завещание на квартиру, разъясняет, как его можно отменить и что обязательно нужно включить туда.

Наследодатель знакомится с содержанием такого завещания и затем собственноручно его подписывает.

Если он не может сделать подпись самостоятельно, то нужны 2 свидетеля для удостоверения действительного волеизъявления наследодателя.

Уплата госпошлины

За совершение нотариального действия государственным нотариусом по удостоверению завещания предусматривается уплата государственной пошлины в размере 0,05 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Эта сумма уходит в бюджет государства. Частные нотариусы государственную пошлину не взимают.

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Частные нотариусы за совершение нотариальных действий определяют плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и завещателем, однако он не может быть меньше размера ставки государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за аналогичные действия.

Совершение нотариусом удостоверительной надписи

На составленном документе нотариус делает специальную удостоверительную надпись, ставит свою личную печать и подпись.

Копию составленного завещания забирает наследодатель, а оригиналы остаются у нотариуса.

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Регистрация завещания в Наследственном реестре

После всех действий нотариус вносит регистрационную запись в Наследственный реестр, содержащую номер, дату и учредительные данные завещателя.

После смерти завещателя нотариус озвучивает текст для родственников и других наследников, указанных в документе.

Напомним, к наследнику вместе с домом или квартирой могут перейти следующие долговые обязательства:

кредит или ипотека;

аренда недвижимости с правом выкупа;

задолженность по уплате коммунальных услуг;

задолженность по уплате налога на недвижимость.

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