Как за полгода выросли цены на первичке и вторичке в Украине — исследование ЛУН (инфографика) Сегодня 16:01 — Недвижимость

Как за полгода выросли цены на первичке и вторичке в Украине — исследование ЛУН (инфографика)

Цены на вторичке в Украине выросли за последние полгода в среднем на 8%. Цены на первичке почти не изменились.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЛУН

Вторичный рынок

За последние 6 месяцев стоимость вторички ощутимо возросла.

Медиана однокомнатной квартиры в феврале во Львове составляет 60 000 $, что на 7% больше, чем полгода назад, двухкомнатной 91 100 $ (+12% за полгода) трехкомнатной 110 900 $ (+6% за полгода).

Инфографика: ЛУН

В Киеве также немного подросла, в феврале медиана стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 68 000 $, двухкомнатной — 85 000 $. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет $55 000 для однокомнатной и $75 000 для двухкомнатной.

Инфографика: ЛУН

В Одессе цены на вторичку тоже выросли. Медиана однокомнатной — 40 000 $ (+11% за последние полгода), двухкомнатной — 58 300 $ (+5% за последние пол года), трехкомнатной — 80 000 $ (+6% за последние полгода).

Инфографика: ЛУН

В Днепре похожая ситуация:

1-комнатные — 38 000 $ (+10% за полгода);

2-комнатные — 52 300 $ (+8% за полгода);

3-комнатные — 71 000 $ (9% за полгода).

Харьков единственный среди городов миллионников, где вторичка стала дешевле:

1-комнатные — 24 500 $ (-2% за полгода);

2-комнатные — 37 500 $ (-7% за полгода);

3-комнатные — 49 900 $ (-5% за полгода).

Первичный рынок

В Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове цены остаются почти неизменными.

Согласно данным, в марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке столицы составляет 49,4 тыс. грн. В прошлом году была на отметке 48 тыс. грн.

Инфографика: ЛУН

Цены по районам:

Печерский — 85,9 тыс. грн;

Подольский — 59,8 тыс. грн;

Голосеевский — 50,9 тыс. грн;

Шевченковский — 60,6 тыс. грн;

Оболонский — 49,7 тыс. грн;

Святошинский — 45,9 тыс. грн;

Днепровский — 42,7 тыс. грн;

Соломенский — 41,4 тыс. грн;

Деснянский — 38,4 тыс. грн;

Дарницкий — 41 тыс. грн.

Инфографика: ЛУН

Однако ощутимое развитие и планомерный рост наблюдается в Ивано-Франковске. За последний год стоимость квадратного метра от застройщика выросла более чем на 5 000 грн. Сейчас в областном центре в продаже 155 жилых очередей в 55 жилых комплексов, а строится 119 очередей, что почти столько же, сколько в Одессе и Харькове вместе взятых.

Инфографика: ЛУН

Ожидание инвесторов в недвижимость

Опрос инвесторов в недвижимость свидетельствует об ожидании роста стоимости квартир в ближайший год в Киеве (51% проголосовали за рост, 18% за снижение стоимости, 31% за отсутствие ощутимых изменений).

Справка Finance.ua:

по данным Dim. Ria, на конец февраля самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 51 955 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если анализировать зимний период, то цена выросла на 2%;

в течение зимы 2024 года предложение продажи жилья по областям росло. Только в Киеве и Киевской области заметно падение количества объявлений на 41% и 57%. В целом, за год на вторичном рынке увеличилось предложение во всех регионах;

все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы купить квартиру в одной из европейских столиц. Самая дорогая недвижимость — в Париже.

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