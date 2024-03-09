В каких городах Украины дешевле всего и дороже всего арендовать квартиру — аналитика OLX
Аренда однокомнатной квартиры в новостройках во Львове самая дорогая среди других городов Украины.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX.
Для анализа взят как новый жилищный фонд, так и дома, сданные в эксплуатацию до 2011 года.
Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в доме, построенном после 2011 года.
Средняя стоимость аренды во Львове составляет 16 969 грн, в Днепре — 16 тыс. грн, в Киеве — 15 500 грн, в Ужгороде — 15 031 грн, а в Черкассах — 15 тыс. грн.
В других городах Украины города расположились по следующему рейтингу:
- Житомир — 13 тыс. грн;
- Винница и Луцк — 12 500 грн;
- Кропивницкий и Ровно — 12 тыс. грн;
- Черновцы — 11 407 грн;
- Запорожье — 11 тыс. грн;
- Ивано-Франковск — 10 500 грн;
- Полтава, Хмельницкий и Чернигов — 10 тысяч гривен.
В Тернополе арендовать однокомнатную квартиру можно за 9427 грн, в Николаеве и Одессе — за 8 500 грн, в Сумах — за 8 тыс. грн, в Харькове — за 6 тыс. грн, а в Херсоне — за 5 тыс. грн.
Аренда в домах, построенных до 2011 года
А вот среди аренды однокомнатных квартир в домах, построенных к 2011 году, дороже всего придется заплатить в Ужгороде — 12 500 грн.
Во Львове сумма аренды такой квартиры составляет 10 321 грн, а в Киеве — 9 тыс. грн.
Читайте также
Дешевле всего арендовать в:
- Николаеве, где сумма составляет 4 тыс. грн;
- Харькове — 3 900 грн;
- Сумах — 3 350 грн;
- Херсоне — 3 тыс. грн.
Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 33 938 гривен, а трехкомнатных — 55 512 гривен в новых домах. Значительно дешевле в домах, построенных до 2011 года: 12 500 гривен за двухкомнатную или 21 000 гривен за трехкомнатную.
Читайте также
Справка Finance.ua:
- По данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом;
- По данным OLX, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью