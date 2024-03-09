В каких городах Украины дешевле всего и дороже всего арендовать квартиру — аналитика OLX Сегодня 14:38 — Недвижимость

В каких городах Украины дешевле всего и дороже всего арендовать квартиру — аналитика OLX

Аренда однокомнатной квартиры в новостройках во Львове самая дорогая среди других городов Украины.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX.

Для анализа взят как новый жилищный фонд, так и дома, сданные в эксплуатацию до 2011 года.

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в доме, построенном после 2011 года.

Средняя стоимость аренды во Львове составляет 16 969 грн, в Днепре — 16 тыс. грн, в Киеве — 15 500 грн, в Ужгороде — 15 031 грн, а в Черкассах — 15 тыс. грн.

В других городах Украины города расположились по следующему рейтингу:

Житомир — 13 тыс. грн;

Винница и Луцк — 12 500 грн;

Кропивницкий и Ровно — 12 тыс. грн;

Черновцы — 11 407 грн;

Запорожье — 11 тыс. грн;

Ивано-Франковск — 10 500 грн;

Полтава, Хмельницкий и Чернигов — 10 тысяч гривен.

Читайте также Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир

В Тернополе арендовать однокомнатную квартиру можно за 9427 грн, в Николаеве и Одессе — за 8 500 грн, в Сумах — за 8 тыс. грн, в Харькове — за 6 тыс. грн, а в Херсоне — за 5 тыс. грн.

Аренда в домах, построенных до 2011 года

А вот среди аренды однокомнатных квартир в домах, построенных к 2011 году, дороже всего придется заплатить в Ужгороде — 12 500 грн.

Во Львове сумма аренды такой квартиры составляет 10 321 грн, а в Киеве — 9 тыс. грн.

Читайте также Аренда жилья с правом выкупа: Правительство разрабатывает новые льготные программы по обеспечению украинцев жильем

Дешевле всего арендовать в:

Николаеве, где сумма составляет 4 тыс. грн;

Харькове — 3 900 грн;

Сумах — 3 350 грн;

Херсоне — 3 тыс. грн.

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 33 938 гривен, а трехкомнатных — 55 512 гривен в новых домах. Значительно дешевле в домах, построенных до 2011 года: 12 500 гривен за двухкомнатную или 21 000 гривен за трехкомнатную.

Читайте также В Нацбанке спрогнозировали, что будет с рабочими местами и зарплатами в Украине в ближайшем будущем

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом;

По данным OLX, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.