В Нацбанке спрогнозировали, что будет с рабочими местами и зарплатами в Украине в ближайшем будущем — Finance.ua

В Нацбанке спрогнозировали, что будет с рабочими местами и зарплатами в Украине в ближайшем будущем Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Нацбанке спрогнозировали, что будет с рабочими местами и зарплатами в Украине в ближайшем будущем

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад. Число вакансий растет, а некоторые компании ожидают расширения кадрового штата в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Проблема с поиском квалифицированных кадров

В Нацбанке отмечают, что предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда.

Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно.

Компании повышают зарплаты

Рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат.

Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное — то есть выше уровня инфляции.

Читайте также Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели

По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.

НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат.

Инфографика: НБУ

Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в следующем году.

«Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за защитников, которые вернутся с фронта, так и за мигрантов. Эта конкуренция, со своей стороны, и в дальнейшем будет стимулировать рост реальных зарплат», — добавили в Нацбанке.

Читайте также В Украине стали реже платить зарплаты в «конверте»

Напомним, в течение 2023 года в стране зарегистрировано 483,2 тыс. безработных, что на 45,6% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 февраля 2024 статус безработного имели 101,4 тыс. украинцев. Среди них мужчины составляли 24,9 тыс. человек (или 24%), женщины — 76,5 тыс. человек (или 76%).

По данным Work.ua, с начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составила 15 000 грн. Только в январе 2023 г. этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.

Справка Finance.ua:

В ноябре прошлого года в НБУ заявляли, что рынок труда в Украине восстанавливается, а безработица сокращается. Несмотря на это, ситуация на рынке труда оставалась сложной. Одна из главных причин — структурные перекосы на рынке труда, вызванные войной. В результате работодатели часто не могли найти соответствующего специалиста на открытую вакансию.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.