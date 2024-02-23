Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели — Finance.ua

Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели Сегодня 08:00 — Личные финансы

Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели

Средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале 2024 года составляет около 19 тысяч гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

«Мы отслеживаем информацию о росте или падении заявляемой в вакансиях заработной платы через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года», — сказала она.

По ее словам, этот портал содержит информацию от Государственного центра занятости и 6 сервисов размещения информации о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там ежедневно публикуется всего 200 тысяч вакансий.

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«И уровень средней заработной платы на этом портале сегодня составляет почти 19 тысяч гривен «, — сообщила Мельник.

Она напомнила, что в третьем квартале 2023 года размер средней зарплаты, по данным Государственной службы статистики, вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 17,9 тысячи гривен.

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Напомним, что минимальная зарплата в 2024-м будет расти в два этапа. Так, на 2024 год установлены следующие показатели:

с 1 января — 7 100 грн в месячном размере или 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.

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Согласно письму Министерства финансов от 07.08.2023 г. № 4 110−08−2/21 527, прогнозный размер минимальной заработной платы:

с 01 января 2025 года — 8370 грн;

с 01 января 2026 года — 8956 грн.

В Украине самую большую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтишников сдвинули с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн, а С++ программист — 110 тыс. грн.

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