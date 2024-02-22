До 200 тыс. грн. Зеленский предложил повысить зарплату некоторым военным — Finance.ua
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До 200 тыс. грн. Зеленский предложил повысить зарплату некоторым военным

Личные финансы
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До 200 тыс. грн. Зеленский предложил повысить зарплату некоторым военным
До 200 тыс. грн. Зеленский предложил повысить зарплату некоторым военным
Части украинских военных могут повысить зарплату. Их оклад планируется увеличить до 200 тысяч гривен. Повышение зарплаты будет касаться только тех, кто на нуле более двух лет. Но это еще не окончательное решение.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин в Telegram-канале.
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«Во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен», — написал Мысягин.
В то же время Lb.ua со ссылкой на собеседника во фракции «Слуга народа» добавило, что «такое предложение было. Но для этого нужно сначала найти деньги, которых нет», — сказал нардеп.
Еще один собеседник подтвердил, что глава государства озвучил предложение о повышении денежного довольствия военных.
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«Но только для тех, кто на нуле более двух лет. Однако это еще не окончательное решение», — сказал парламентарий.
Еще один депутат подчеркнул, что «для этого необходимы будут изменения в закон о госбюджете на этот год».
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По информации Украинской правды, во время встречи обсудили мобилизацию в Украине. Президент отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас готовит масштабный аудит в отношении людей.
«Оказалось, что многие из тех, кто должен быть на фронте, не были на нем. Когда будет аудит — четче поймем реальное положение дел», — цитирует Зеленского издание.
Напомним, государство и органы местного самоуправления пытаются помимо принуждения разработать методы стимулирования для новобранцев, которые пополняют ряды Вооруженных сил Украины. В основном, конечно, речь идет о деньгах — как в виде заработной платы, так и дополнительных выплат.
Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:
  • ежемесячное денежное довольствие;
  • дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
lb.ua
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