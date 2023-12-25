Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны — Finance.ua

Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны
Рекрутинг в Вооруженные силы Украины не заменит мобилизацию, поскольку является сервисом для добровольцев.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире Радио Свобода.
«В целом есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это вместе или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации», — сказал Павлюк.
По его словам, рекрутинг — это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят присоединиться к ВСУ добровольно. В то же время рекрутинг не означает полного отказа от мобилизации.
«Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит, теперь пойдут воевать только те, кто хотят. Важно понимать, что защищать страну — это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности», — объяснил спикер.
Он также рассказал, что оценивать результаты рекрутинга можно будет примерно через два месяца.
В то же время Павлюк добавил, что уже на первом этапе внедрения системы рекрутинга есть заявки и отклики от украинцев.
«Для того чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВВК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии», — отметил спикер Минобороны.
Справка Finance.ua:
- ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность Сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию рф.
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