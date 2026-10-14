С 2027 года в ЕС изменятся правила перевозки ручной клади

Пассажирам, летающим с бюджетными авиакомпаниями, часто приходится учитывать стоимость каждой единицы багажа. Для короткого путешествия может хватить небольшого рюкзака, но для продолжительного отпуска его емкости зачастую маловато. За чемодан побольше, который можно взять в салон самолета, многие перевозчики берут дополнительную плату. С 2027 года в Европейском Союзе начнут действовать новые правила, призванные частично унифицировать требования к ручной клади.

Об этом пишет Ausnews.

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Когда заработают новые правила ручной клади в ЕС

Пассажиры смогут бесплатно брать на борт одну небольшую личную вещь. В то же время единственных для всего ЕС требований к размерам и весу больших чемоданов, перевозимых в салоне, не установлено. Поэтому авиакомпании и дальше смогут самостоятельно определять условия их перевозки.

Точная дата начала действия новых правил уже определена. 2 октября 2026 года закон о пересмотре прав пассажиров был опубликован в Официальном вестнике Европейского Союза. В Европейском парламенте подтвердили, что изменения, скорее всего, вступят в силу 23 октября 2027 года.

До этого времени будут действовать прежние условия: каждая авиакомпания будет самостоятельно определять правила перевозки багажа. Поэтому при покупке билета следует проверять, какая именно ручная кладь входит в избранный тариф.

Какую ручную кладь можно будет взять бесплатно

По новым правилам, каждый пассажир сможет без дополнительной платы взять на борт одну личную вещь. Это может быть маленькая сумка или рюкзак. Главное условие — вещь должна помещаться под сиденьем впереди. Ее размеры не должны превышать 40×30×15 см.

Для больших чемоданов, перевозимых в салоне самолета, единых требований к размерам и весу не предусмотрено. Поэтому возможность бесплатно взять такой чемодан будет зависеть от правил конкретной авиакомпании и избранного тарифа.

Изменятся также требования к отображению стоимости билетов. Авиакомпании должны будут показывать стоимость билета вместе со стоимостью одного места ручной клади еще до начала оформления бронирования. Это позволит пассажирам проще сравнивать предложения разных перевозчиков.

Почему за большую ручную кладь и далее придется платить

Действующая система тарифов, при которой стоимость перелета состоит из базовой цены и оплаты дополнительных услуг, сохранится. Авиакомпании и далее смогут предлагать разные тарифы, например Basic, Light или Flex.

Остаются и дешевые билеты, которые не предусматривают перевозку большой ручной клади. Пассажиры смогут самостоятельно выбирать, сколько багажа им нужно для поездки.

Дополнительная плата может взиматься за перевозку багажа в багажном отсеке, выбор места в салоне и другие услуги. Поэтому пассажирам, покупающим самые дешевые билеты, и в дальнейшем нужно внимательно проверять, что входит в стоимость перелета.

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Новые правила ЕС должны сделать условия перевозки багажа более понятными, но не будут обязывать все авиакомпании бесплатно перевозить в салоне какие-то чемоданы.

Для пассажиров главным останется перечень услуг, предусмотренных приобретенным тарифом. До вступления в силу новых правил, ожидаемых в октябре 2027 года, будут действовать нынешние условия авиакомпаний. После этого возможность бесплатно взять рюкзак не будет означать, что чемодан побольше также можно будет перевозить без дополнительной платы.