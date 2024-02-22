Сколько украинцев откликнулись на рекрутинг в ВСУ: кого не хватает — Finance.ua

Сколько украинцев откликнулись на рекрутинг в ВСУ: кого не хватает Сегодня 09:05 — Личные финансы

С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещенные на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек.

Как рассказал СЕО портала по поиску работы Work.ua Артур Михно в эфире телемарафона, сейчас наблюдается и постепенный рост числа подразделений, размещающих свои вакансии на сайте.

«На данный момент видим размещение вакансий от 380 подразделений, а начинали примерно с 30. Сейчас имеем 2400 разных позиций в разные подразделения, что является достаточно высокой цифрой. Почему это важно? Потому что фактически мы подошли к задаче, которую ставили перед собой и Минобороны и мы как проект, помогающий ВСУ с поиском специалистов», — сказал Михно.

По его словам, ключевой задачей проекта была помощь в поиске максимально профессиональных специалистов на конкретных позициях.

«Потому что от того, насколько качественный газосварщик или дизелист, сильно зависит боевая способность подразделения. И через ТЦК находить таких людей достаточно трудно. Есть очень высокая активность и вовлеченность не только военных подразделений, но и людей, которые откликаются на вакансии», — сказал СЕО Work.ua.

Он отметил, что сайт в основном ищет людей не для боевых специальностей, поэтому внимание больше сосредоточено на позициях, которые не являются боевыми. Наибольшее количество вакансий размещено в таких категориях как транспорт и автобизнес, медицина, телекоммуникации и связь, рабочие специальности.

«Вместе с этим видим такие позиции как веб-дизайнер, большая потребность в бухгалтерах, в людях с ІТ-квалификацией. Поэтому все, кто хочет профессионально присоединиться и помочь стране в победе, могут присоединиться именно к профессиональным позициям», — отметил Михно.

Он добавил, что на вакансии откликается примерно одинаковое количество мужчин (51%) и женщин (49%). При этом отличаются вакансии, на которые откликаются: женщины чаще откликаются на такие позиции, как медик, фельдшер, бухгалтер, делопроизводитель, а мужчины — на профессии, связанные с электричеством, а также боевые позиции (гранатометчик, сапер, капеллан и т. д. ).

Наиболее активными подразделениями по размещению вакансий являются морская пехота (95 вакансий), воинская часть А4085 — это силы ТРО ВСУ (51 вакансия), Госпогранслужба (43 вакансии), «Азов» (36 вакансий).

«Ежедневно мы видим до 100 тысяч просмотров в целом по вакансиям, еженедельно — более полумиллиона просмотров. За этот период более 50 тысяч человек проактивно откликнулось на размещенные Силами обороны позиции. Я считаю, что это очень крутой результат», — резюмировал Михно.

Справка Finance.ua:

Министерство обороны Украины в ноябре 2023 начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, где начали размещаться вакансии ВСУ.

Сейчас Минобороны сотрудничает с такими платформами размещения вакансий: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. На начало января 2024 года на профильных ресурсах было размещено 1847 вакансий от 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

УНІАН По материалам:

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