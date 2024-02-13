Рекрутинг в ВСУ: какие специалисты нужны армии и какая конкуренция среди кандидатов — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ: какие специалисты нужны армии и какая конкуренция среди кандидатов Сегодня 16:10 — Личные финансы

Рекрутинг в ВСУ: какие специалисты нужны армии и какая конкуренция среди кандидатов

Проект для привлечения специалистов в Сил обороны показал свою эффективность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

«Во-первых, конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. То есть украинцы готовы активно приобщаться к защите государства и приближать Победу. Во-вторых, здесь наглядно проявилась сплоченность людей. В откликах — невиданный баланс резюме от мужчин и женщин, активность жителей всех регионов Украины и всех возрастов», — сказано в сообщении.

Количество военных вакансий

В декабре 2023 года, то есть в первый месяц реализации проекта, 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений, имевших предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).

Какие специалисты нужны армии

Так же, как и другие работодатели, подразделения размещают предложения работы в разных категориях. Ведь войску нужны разные профессии: и боевые, и небоевые.

В январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях (одна вакансия может размещаться сразу в нескольких категориях):

1206 — «Охрана, безопасность»;

250 — «Транспорт, автобизнес»;

196 — «Телекоммуникации и связь»;

180 — «Медицина, фармацевтика»;

145 — «Рабочие специальности, производство».

В первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий в разных категориях меняется очень динамично. Если сравнить с декабрем, больше всего возросло количество предложений работы в 10 категориях.

Инфографика: Work.ua

Большинство вакансий — для людей без опыта

В большинстве своем на вакансии от Сил обороны можно откликнуться кандидатам, не имеющим опыта работы — таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта.

Конкуренция за вакансии в ВСУ

В январе на сайте Work.ua подразделения Сил обороны получили 20 519 откликов от соискателей, что вдвое больше, чем в декабре.

«Можно утверждать, что украинцы заинтересованы в вакансиях в армии, ведь конкуренция за эти должности не ниже, чем в среднем на рынке труда», — отмечают аналитики Work.ua.

Однако она достаточно неравномерна. Чаще всего соискатели откликаются на вакансии в категориях:

Культура, музыка, шоу-бизнес (в этой категории было размещено лишь несколько вакансий, что повлекло за собой высокую конкуренцию);

Секретариат, делопроизводство, АГВ;

Финансы, банк;

Управление персоналом, HR;

Бухгалтерия, аудит.

Самая низкая конкуренция в категориях:

Транспорт, автобизнес;

Медицина, фармацевтика;

Сельское хозяйство, агробизнес.

Рабочие профессии и врачебные специальности сейчас наиболее дефицитны на рынке труда. Так что ситуация в военном рекрутинге лишь отражает общую тенденцию.

Рекрутеры Сил обороны также были проактивными и 1815 раз предложили вакансии соискателям.

Распределение кандидатов по возрасту, полу и региону

Отклики на вакансии Сил обороны отправляют разные соискатели, независимо от пола, возраста и места жительства.

Инфографика: Work.ua

Гендерный баланс в военном рекрутинге несколько отличается от общей ситуации на рынке труда, где доля мужчин и женщин составляет 40% и 60% соответственно. А вот на вакансии Сил обороны доли соискателей, которые откликаются, почти равны: 51% мужчин и 49% женщин.

Между тем среди всех должностей в рамках военного рекрутинга есть те, на которые откликаются в основном женщины, и те, где в основном отклики от мужчин. Так, на вакансии медика, фельдшера, бухгалтера, делопроизводителя откликаются преимущественно женщины. На такие должности как электрик, кинолог, гранатометчик, сапер, капеллан, командир отделения, инженер по ремонту дронов водитель чаще откликаются мужчины. Приблизительно одинаковое количество соискателей обоих полов откликается на вакансии веб-дизайнера, военного повара, психолога, заместителя начальника штаба.

Если говорить о возрасте, то среди мужчин и женщин чаще всего откликаются люди от 35 до 44 лет. Но среди мужчин есть тенденция, что весомую часть кандидатов составляют люди старше 45, тогда как у женщин больше активность от молодежи 18−24 лет. Интересно также, что среди активных соискателей было несколько десятков человек младше 18 лет.

Аналитика показала, что распределение соискателей, откликнувшихся на военные профессии, по регионам проживания практически не отличается от аналогичного распределения соискателей, откликавшихся на какие-либо вакансии на рынке труда. Эта разница остается в пределах статистической погрешности — не превышает 1%.

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