Что такое «военный рекрутинг»: какие дает преимущества и чем отличается от мобилизации — Finance.ua

Что такое «военный рекрутинг»: какие дает преимущества и чем отличается от мобилизации
Еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайн-платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости.
Идея
Человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.
В настоящее время доступно более 3 тыс. вакансий от более чем 400 подразделений. И, по данным Минобороны, на них уже получено 45 тысяч откликов.
Цель
Рекрутинг сейчас решает одну из самых больших проблем мобилизации — неопределенность. Дело в том, что в ТЦК не всегда обращают внимание на навыки и опыт конкретного человека и мобилизуют его туда, где нужнее всего. Поэтому человеческий ресурс используется нерационально.
Рекрутинг и мобилизация — параллельные процессы, имеющие одну цель — комплектацию украинской армии.
Как пишет work.ua, рекрутинг — история об армии на основе контракта. Человек, учитывая свой гражданский опыт и пожелания, может податься на конкретную должность в конкретной части. Должности размещаются на четырех онлайн-платформах по поиску работы. Это происходит абсолютно бесплатно как для министерства обороны или воинской части, так и для соискателей.
Мобилизация — это способ привлечения военнообязанных в армию без заключения контракта. Мобилизованные имеют другой юридический статус, так как не могут выбирать воинскую часть. Их должность обычно зависит от потребностей войск в этот период.
У контрактника, если сравнить с мобилизованным, больше социальных льгот. Это касается, например, возможностей аренды жилья, отдельных видов денежного довольствия
и т. п.
Рекрутинг — это история о военной службе по контракту. Контракт подписывается либо до конца особого периода, либо до оглашения решения о демобилизации, либо на определенный срок (от 1 до 10 лет в зависимости от должности, опыта, квалификации и специальности лица).
Среди преимуществ контрактной службы:
- возможность выбора места прохождения военной службы и соответствующей военно-учетной специальности;
- карьерный рост с учетом личных пожеланий военнослужащего;
- поступление в ВУЗы для получения первого уровня высшего образования (бакалавр) по специальности, родственной с гражданской (без отрыва от службы);
- прохождение военной службы по месту службы мужа (жены);
- в случае приема на контракт не по месту фактического проживания выплата подъемного пособия (в размере месячного денежного довольствия +50% от размера денежного довольствия за каждого члена семьи);
- денежная выплата за заключение первого срочного договора;
- размещение вместе с семьей в семейном общежитии или денежная компенсация за поднаем жилья;
- приоритет в отборе и направлении на обучение в учебные центры стран-членов НАТО;
- возможность получения кредита по государственной программе «єОселя» для приобретения жилья;
- предоставление детям военнослужащих в первоочередном порядке мест в общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности и многое другое.
Минимальное денежное довольствие для солдата Сухопутных войск составляет 20 276 грн. Оно зависит от звания, выслуги лет, рода войск и других особенностей.
Например, боец десантно-штурмовой бригады или морской пехоты получает больше бойца сухопутных войск аналогичного звания на аналогичной должности. Кроме того, выплачиваются дополнительные вознаграждения во время военного положения в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от места службы и участия в боевых действиях.
Рекрутинг в ВСУ: какие деньги и условия предлагают
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