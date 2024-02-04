Что такое «военный рекрутинг»: какие дает преимущества и чем отличается от мобилизации — Finance.ua

Что такое «военный рекрутинг»: какие дает преимущества и чем отличается от мобилизации Сегодня 10:30 — Личные финансы

Еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайн-платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости.

Идея

Человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.

В настоящее время доступно более 3 тыс. вакансий от более чем 400 подразделений. И, по данным Минобороны, на них уже получено 45 тысяч откликов.

Цель

Рекрутинг сейчас решает одну из самых больших проблем мобилизации — неопределенность. Дело в том, что в ТЦК не всегда обращают внимание на навыки и опыт конкретного человека и мобилизуют его туда, где нужнее всего. Поэтому человеческий ресурс используется нерационально.

Рекрутинг и мобилизация — параллельные процессы, имеющие одну цель — комплектацию украинской армии.

рекрутинг — история об армии на основе контракта. Человек, учитывая свой гражданский опыт и пожелания, может податься на конкретную должность в конкретной части. Должности размещаются на четырех онлайн-платформах по поиску работы. Это происходит абсолютно бесплатно как для министерства обороны или воинской части, так и для соискателей. Как пишет work.ua — история об армии на основе контракта. Человек, учитывая свой гражданский опыт и пожелания, может податься на конкретную должность в конкретной части. Должности размещаются на четырех онлайн-платформах по поиску работы. Это происходит абсолютно бесплатно как для министерства обороны или воинской части, так и для соискателей.

Мобилизация — это способ привлечения военнообязанных в армию без заключения контракта. Мобилизованные имеют другой юридический статус, так как не могут выбирать воинскую часть. Их должность обычно зависит от потребностей войск в этот период.

У контрактника, если сравнить с мобилизованным, больше социальных льгот. Это касается, например, возможностей аренды жилья, отдельных видов денежного довольствия и т. п.

Рекрутинг — это история о военной службе по контракту. Контракт подписывается либо до конца особого периода, либо до оглашения решения о демобилизации, либо на определенный срок (от 1 до 10 лет в зависимости от должности, опыта, квалификации и специальности лица).

Среди преимуществ контрактной службы:

возможность выбора места прохождения военной службы и соответствующей военно-учетной специальности;

карьерный рост с учетом личных пожеланий военнослужащего;

поступление в ВУЗы для получения первого уровня высшего образования (бакалавр) по специальности, родственной с гражданской (без отрыва от службы);

прохождение военной службы по месту службы мужа (жены);

в случае приема на контракт не по месту фактического проживания выплата подъемного пособия (в размере месячного денежного довольствия +50% от размера денежного довольствия за каждого члена семьи);

денежная выплата за заключение первого срочного договора;

размещение вместе с семьей в семейном общежитии или денежная компенсация за поднаем жилья;

приоритет в отборе и направлении на обучение в учебные центры стран-членов НАТО;

возможность получения кредита по государственной программе «єОселя» для приобретения жилья;

предоставление детям военнослужащих в первоочередном порядке мест в общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности и многое другое.

Минимальное денежное довольствие для солдата Сухопутных войск составляет 20 276 грн. Оно зависит от звания, выслуги лет, рода войск и других особенностей.

Например, боец ​​десантно-штурмовой бригады или морской пехоты получает больше бойца сухопутных войск аналогичного звания на аналогичной должности. Кроме того, выплачиваются дополнительные вознаграждения во время военного положения в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от места службы и участия в боевых действиях.

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