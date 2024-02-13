Рекрутинг в ВСУ. В Украине открыли первый центр, где можно узнать о вакансиях — Finance.ua

Рекрутинг в ВСУ. В Украине открыли первый центр, где можно узнать о вакансиях Сегодня 10:15 — Личные финансы

Рекрутинг в ВСУ. В Украине открыли первый центр, где можно узнать о вакансиях, Фото: inshe.tv

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга украинской армии. Следующими городами станут Запорожье, Днепр, Одесса, Киев, Полтава.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Минобороны совместно с Львовским городским советом запустило во Львове сегодня пилотный проект рекрутинга в украинскую армию. Центр будет работать по адресу: ул. Костя Левицкого, 67. В дальнейшем такие центры должны заработать по всей Украине», — говорится в сообщении.

Какие услуги там предоставляют:

можно узнать актуальную информацию о вакансиях в армии;

пообщаться с представителями бригад;

выбрать желаемую профессию в армии.

В центре ежедневно будут работать рекрутеры, которые будут предоставлять информацию о вакансиях в армии, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать весь процесс до назначения на соответствующий пост в армии.

В Минобороны отмечают, что центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры не являются военнослужащими. Поэтому здесь не будут вручать повестки, а только будут давать консультации.

Как проходит отбор кандидата на конкретную должность

После выбора желаемой должности человек пройдет собеседование с рекрутером и представителями избранной воинской части.

После согласования кандидатуры на определенную вакансию кандидата направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления, прохождения необходимых процедур и медицинского осмотра, направление на базовую военную подготовку, которое длится один месяц и, при необходимости, профессиональную подготовку.

После подготовки военнослужащего направят в часть для прохождения военной службы.

Таким образом, центры рекрутинга будут приобщать украинцев и украинок в Силам безопасности и обороны Украины через подписание контракта с соответствующей воинской частью.

В настоящее время есть возможность заключать как срочные контракты, так и контракты до объявления демобилизации.

Какие вакансии сейчас предлагают

Сейчас есть вакансии водителей, слесарей, механиков, поваров, кинологов.

«Есть очень много вакансий боевых и небоевых профессий, и люди должны это знать», — рассказывает Андрей Садовый, городской голова Львова.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны Украины и платформы по поиску работы создали общий рекрутинговый проект. Он направлен на то, чтобы построить систему современного подбора кадров для ВСУ, сделать войско более эффективным. Через два месяца проект значительно развился, количество откликов постоянно увеличивается. Позитивные тенденции подтверждают в Минобороны.

Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки были расширены на время мобилизации и военного положения.

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