Австрия изменила правила временной защиты для украинцев

Австрия обновила правила временной защиты для украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабной войны. Изменения касаются перехода на обычные виды на жительство, ограничений для вновь прибывших граждан, не выполнивших воинские обязанности, а также защиты одновременно в нескольких странах ЕС.

Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на постановление правительства Австрии.

В то же время, временная защита для украинцев в стране продолжает действовать до 4 марта 2028 года.

Какие изменения ввела Австрия для украинцев

Одно из главных новшеств касается перехода на обычный вид на жительство. Украинцы, имеющие право на временную защиту, смогут подавать заявления на получение вида в соответствии с австрийским Законом о поселениях и проживании (NAG), не выезжая из страны.

Для этого необходимо удовлетворять требованиям выбранного типа вида. Отказ от временной защиты должен быть письменным и окончательным, но вступает в силу только тогда, когда человеку выдадут новый вид на жительство.

Если заявление подали до истечения срока действия временной защиты, пребывание в Австрии остается законным до окончательного решения по заявлению. Это правило действует при условии, что нет предусмотренных законодательством оснований для исключения.

Кроме того, предыдущий период законного пребывания в Австрии на основании временной защиты будут засчитываться как период поселения в соответствии с NAG. Исключение предусмотрено для случаев, когда человеку выдают разрешение категории Aufenthaltsbewilligung. Само собой такое зачисление не означает автоматического получения права на долгосрочное проживание.

Кому могут отказать во временной защите

Отдельно в постановлении упоминается об ограничениях предоставления временной защиты отдельным категориям украинцев.

В частности, новоприбывшие граждане Украины, которые не исполнили воинские обязанности по законодательству Украины и поэтому не имели права выезжать из страны, могут не получить временную защиту в Австрии. При необходимости они должны предоставить подтверждение выполнения соответствующих обязанностей.

Это ограничение касается людей, прибывших после июля 2026 года. В то же время оно не распространяется на тех, кто уже имел временную защиту до 30 июля 2026 включительно и непрерывно сохранял этот статус.

Еще одно нововведение касается украинцев, уже имеющих временную защиту в другом государстве ЕС. Австрия не будет предоставлять им аналогичный статус во избежание одновременного получения связанных с ним прав и помощи в нескольких странах.

Какой доход нужен для вида на жительство

Отдельные требования действуют для украинцев, планирующих перейти по временной защите на другие основания проживания в Австрии. В частности, для многих типов свидетельств необходимо подтвердить наличие регулярного дохода, достаточного для обеспечения себя и членов семьи без зависимости от социальной помощи.

По информации на официальном сайте австрийского правительства, с 1 января 2026 года общие финансовые ориентиры составляют:

1 308,39 евро в месяц — для одного человека;

2 064,12 евро в месяц — для супругов;

201,88 евро дополнительно в месяц — на каждого ребенка.

При расчете учитывают регулярные расходы, в частности аренду жилья и выплаты по кредитам. Если такие расходы вместе превышают 386,43 евро в месяц, их сумма сверх этого порога учитывается при определении необходимого дохода.

В то же время, эти суммы не являются отдельным новым требованием постановления о временной защите украинцев. Это общие финансовые критерии для получения определенных вида на жительство.