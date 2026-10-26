Кто может получить 12 500 грн от Германии— детали

Открыта предварительная регистрация на получение унифицированной денежной помощи для внутренне перемещенных людей.

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Этот проект реализуется ОО «Лампа» при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии Auswärtiges Amt и при координации Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine через Программу локализации Help.

Унифицированная денежная помощь — это вид помощи, который предоставляется для покрытия неотложных потребностей домохозяйства — в частности на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы — в зависимости от индивидуальных потребностей семьи.

Кто может получить деньги

Помощь могут получить люди, которые в течение последних 30 дней переместились из зоны 0−20 км и фактически проживают на территории Сновской общины Черниговской области, а именно:

люди, эвакуированные в организованном порядке (правительством, гуманитарными партнерами, организациями гражданского общества или волонтерскими группами) с постоянного места жительства из-за угрозы их безопасности и достоинства;

люди, которые эвакуировались самостоятельно: из-за угрозы безопасности и достоинства. Сумма помощи составляет 12 300 грн на человека.

Можете зарегистрироваться заполнив анкету по ссылке

Регистрироваться должен один человек от домохозяйства.

В соответствии с указанными критериями зарегистрированные получат SMS-сообщение или телефонный звонок от представителей ОО «ЛАМПА» с приглашением на физическую регистрацию.

Условия

Помощь рассчитывается на каждого члена семьи при подтверждении статуса внутренне перемещенного лица у каждого получателя.

«В то же время регистрация не гарантирует получение помощи. Уточнить информаціию можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00: 0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины) 38 (067) 131-69-80 ,+38 (050) 051−85−94" — сказано в сообщении.

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