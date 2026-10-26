Кто может получить 12 500 грн от Германии— детали

Унифицированная денежная помощь — это вид помощи, который предоставляется для покрытия неотложных потребностей домохозяйства — в частности на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы — в зависимости от индивидуальных потребностей семьи.
Кто может получить деньги
Помощь могут получить люди, которые в течение последних 30 дней переместились из зоны 0−20 км и фактически проживают на территории Сновской общины Черниговской области, а именно:
люди, эвакуированные в организованном порядке (правительством, гуманитарными партнерами, организациями гражданского общества или волонтерскими группами) с постоянного места жительства из-за угрозы их безопасности и достоинства;
люди, которые эвакуировались самостоятельно: из-за угрозы безопасности и достоинства. Сумма помощи составляет 12 300 грн на человека.
Можете зарегистрироваться заполнив анкету по ссылке.
Регистрироваться должен один человек от домохозяйства.
В соответствии с указанными критериями зарегистрированные получат SMS-сообщение или телефонный звонок от представителей ОО «ЛАМПА» с приглашением на физическую регистрацию.
Условия
Помощь рассчитывается на каждого члена семьи при подтверждении статуса внутренне перемещенного лица у каждого получателя.
«В то же время регистрация не гарантирует получение помощи. Уточнить информаціию можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00:0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины)38 (067) 131-69-80,+38 (050) 051−85−94" — сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что Германия усиливает контроль за соцвыплатами. В Германии усилят контроль за социальными выплатами и будут бороться с организованными схемами их незаконного получения. 23 сентября правительство страны утвердило 10-шаговый план, предусматривающий, в частности, лучший обмен информацией между государственными органами, усиление ответственности работодателей и преследование организаторов мошеннических схем.
Но принятие документа не означает автоматического прекращения социальных выплат для иностранцев. Планируемые мероприятия направлены прежде всего на организованные злоупотребления, фиктивную занятость и эксплуатацию работников.