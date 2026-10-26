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Кто может получить 12 500 грн от Германии— детали

Личные финансы
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Кто может получить 12 500 грн от Германии— детали
Кто может получить 12 500 грн от Германии— детали
Открыта предварительная регистрация на получение унифицированной денежной помощи для внутренне перемещенных людей.
Об этом говорится в сообщении организации «Лампа» в фб.
Этот проект реализуется ОО «Лампа» при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии Auswärtiges Amt и при координации Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine через Программу локализации Help.
Унифицированная денежная помощь — это вид помощи, который предоставляется для покрытия неотложных потребностей домохозяйства — в частности на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг, средства гигиены и другие первоочередные расходы — в зависимости от индивидуальных потребностей семьи.

Кто может получить деньги

Помощь могут получить люди, которые в течение последних 30 дней переместились из зоны 0−20 км и фактически проживают на территории Сновской общины Черниговской области, а именно:
  • люди, эвакуированные в организованном порядке (правительством, гуманитарными партнерами, организациями гражданского общества или волонтерскими группами) с постоянного места жительства из-за угрозы их безопасности и достоинства;
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  • люди, которые эвакуировались самостоятельно: из-за угрозы безопасности и достоинства. Сумма помощи составляет 12 300 грн на человека.
Можете зарегистрироваться заполнив анкету по ссылке.
Регистрироваться должен один человек от домохозяйства.
В соответствии с указанными критериями зарегистрированные получат SMS-сообщение или телефонный звонок от представителей ОО «ЛАМПА» с приглашением на физическую регистрацию.

Условия

Помощь рассчитывается на каждого члена семьи при подтверждении статуса внутренне перемещенного лица у каждого получателя.
«В то же время регистрация не гарантирует получение помощи. Уточнить информаціию можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00:0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины)38 (067) 131-69-80,+38 (050) 051−85−94" — сказано в сообщении.
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Ранее мы писали, что Германия усиливает контроль за соцвыплатами. В Германии усилят контроль за социальными выплатами и будут бороться с организованными схемами их незаконного получения. 23 сентября правительство страны утвердило 10-шаговый план, предусматривающий, в частности, лучший обмен информацией между государственными органами, усиление ответственности работодателей и преследование организаторов мошеннических схем.
Но принятие документа не означает автоматического прекращения социальных выплат для иностранцев. Планируемые мероприятия направлены прежде всего на организованные злоупотребления, фиктивную занятость и эксплуатацию работников.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Социальная помощьГермания
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