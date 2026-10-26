ВПЛ будут обеспечивать жильем через новые механизмы и доступную аренду

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует расширить сотрудничество с Международной организацией по миграции (МОМ) для обеспечения жильем переселенцев и поддержки принимающих их общин. Стороны также обсудили подготовку к зимнему периоду и развитие цифровых инструментов для регионов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это одна из первых встреч Минрегиона как ведомства, ответственного за формирование политики поддержки ВПЛ, с международным партнером, имеющим многолетний опыт работы в этой сфере.

«Жилье для переселенцев — один из самых сложных вопросов. Мы хотим решать его через разные механизмы поддержки, среди которых и новая система социального жилья, предусматривающая доступную аренду и для ВПЛ. В то же время интеграция людей происходит в общинах, поэтому видим сотрудничество с МОМ в том, чтобы дать общинам готовые решения для строительства жилья и данные, которые помогут понять, сколько людей они будут принимать и что им нужно», — подчеркнул министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.

Жилье

Минрегион и МОМ разработают возможность распространения на другие общины жилищных решений, которые организация уже опробовала в девяти пилотных общинах. Речь идет об обновлении устаревшего жилищного фонда и обустройстве модульного жилья.

МОМ подтвердила готовность предоставить министерству техническую поддержку для реализации этих решений.

Также стороны рассматривают различные механизмы обеспечения переселенцев жильем, в том числе доступную аренду в рамках новой системы социального жилья.

Подготовка к зиме

Отдельным направлением сотрудничества станет оценка потребностей общин, принимающих ВПЛ. На основе полученных данных планируется определить приоритеты для привлечения дополнительной поддержки.

Этот вопрос приобретает особое значение из-за угрозы новых атак на энергетическую систему, которые могут заставить еще больше людей покинуть свои дома.

Кроме того, Минрегион обратился с запросом об обустройстве транзитных центров и мест временного проживания для людей, эвакуированных с прифронтовых территорий. Стороны также будут искать поддержки для программ «Государство рядом».

Цифровые инструменты для развития регионов

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие геоинформационной системы регионального развития.

Цель — объединить данные, аналитику и современные цифровые инструменты, чтобы государство могло видеть реальные проблемы общин и регионов, прогнозировать их развитие, более эффективно распределять ресурсы и оценивать результаты принятых решений.

Геоинформационная система регионального развития, система DREAM и градостроительный кадастр должны стать составляющими этой цифровой экосистемы.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября вступил в силу новый закон, предусматривающий изменения в системе учета внутренне перемещенных лиц. В то же время, ранее выданные справки будут оставаться в силе, поэтому повторно становиться на учет или заменять документы не нужно.

Также мы рассказывали , что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.