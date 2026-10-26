ВПЛ будут обеспечивать жильем через новые механизмы и доступную аренду

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует расширить сотрудничество с Международной организацией по миграции (МОМ) для обеспечения жильем переселенцев и поддержки принимающих их общин. Стороны также обсудили подготовку к зимнему периоду и развитие цифровых инструментов для регионов.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Это одна из первых встреч Минрегиона как ведомства, ответственного за формирование политики поддержки ВПЛ, с международным партнером, имеющим многолетний опыт работы в этой сфере.
«Жилье для переселенцев — один из самых сложных вопросов. Мы хотим решать его через разные механизмы поддержки, среди которых и новая система социального жилья, предусматривающая доступную аренду и для ВПЛ. В то же время интеграция людей происходит в общинах, поэтому видим сотрудничество с МОМ в том, чтобы дать общинам готовые решения для строительства жилья и данные, которые помогут понять, сколько людей они будут принимать и что им нужно», — подчеркнул министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.
Жилье
Минрегион и МОМ разработают возможность распространения на другие общины жилищных решений, которые организация уже опробовала в девяти пилотных общинах. Речь идет об обновлении устаревшего жилищного фонда и обустройстве модульного жилья.
МОМ подтвердила готовность предоставить министерству техническую поддержку для реализации этих решений.
Также стороны рассматривают различные механизмы обеспечения переселенцев жильем, в том числе доступную аренду в рамках новой системы социального жилья.
Подготовка к зиме
Отдельным направлением сотрудничества станет оценка потребностей общин, принимающих ВПЛ. На основе полученных данных планируется определить приоритеты для привлечения дополнительной поддержки.
Этот вопрос приобретает особое значение из-за угрозы новых атак на энергетическую систему, которые могут заставить еще больше людей покинуть свои дома.
Кроме того, Минрегион обратился с запросом об обустройстве транзитных центров и мест временного проживания для людей, эвакуированных с прифронтовых территорий. Стороны также будут искать поддержки для программ «Государство рядом».
Цифровые инструменты для развития регионов
Еще одним направлением сотрудничества станет развитие геоинформационной системы регионального развития.
Цель — объединить данные, аналитику и современные цифровые инструменты, чтобы государство могло видеть реальные проблемы общин и регионов, прогнозировать их развитие, более эффективно распределять ресурсы и оценивать результаты принятых решений.
Геоинформационная система регионального развития, система DREAM и градостроительный кадастр должны стать составляющими этой цифровой экосистемы.
Напомним, ранее Finance.uaрассказывал, что с 22 октября вступил в силу новый закон, предусматривающий изменения в системе учета внутренне перемещенных лиц. В то же время, ранее выданные справки будут оставаться в силе, поэтому повторно становиться на учет или заменять документы не нужно. Также мы рассказывали, что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года. Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 — в гайде от Finance.ua.