Как увеличить свой доход: 7 идей в помощь зарплате — Finance.ua

Как увеличить свой доход: 7 идей в помощь зарплате Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как увеличить свой доход: 7 идей в помощь зарплате

Иногда вы можете достичь потолка в уровне зарплаты в своей отрасли и специализации, однако это вовсе не означает, что вам этих денег достаточно, а если добавить экстренную ситуацию, то действовать нужно мгновенно. Эксперты robota.ua собрали советы, которые помогут увеличить свой доход в краткосрочной и долгосрочной перспективе без сомнительных и недейственных способов.

Дополнительный доход здесь и сейчас

Сначала — о способах получения средств, не требующих дополнительной подготовки и чрезмерных усилий с вашей стороны.

Избавиться от ненужных вещей

В вашем шкафу точно есть вещи, которые вы давно не надевали, или детские игрушки, которыми давно никто не играет. Подарите этим вещам вторую жизнь. Относительно одежды существует правило — если вы не одевали вещь больше двух сезонов, то вероятность того, что она еще вам понадобится, очень маленькая. Поэтому продавайте вещи, которые давно не надевали, ожидающие подходящего случая или момента, когда вы похудеете. Так вы сделаете два полезных дела: и освободите место в шкафу, и получите дополнительные средства. Продавать вещи можно на специализированных платформах или в соседских чатах. Если вещь качественная, в хорошем состоянии и соответствует трендам, долго ждать покупателя не придется.

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Такая же ситуация с детскими игрушками. Часто дети играют чем-то только раз, а потом все перекладывается с полки на полку, пока вы покупаете новое, которое так слезно выпрашивают малыши. Посоветуйтесь с ребенком, какие игрушки ему не нужны, и пообещайте на полученные средства приобрести новые, которыми он будет играть.

Использовать бонусы

Программы лояльности — отличная возможность сохранить ваш бюджет. Ведь сэкономленные деньги можно считать заработанными. Пользуйтесь скидочными купонами, они дадут мгновенную экономию, а бонусные программы — возможность уменьшить ваш чек в будущем или получить что-то бесплатно. Используйте такие программы на максимум: не забывайте карту лояльности дома, когда идете в магазин, интересуйтесь акциями, чтобы покупать вещи и продукты с наибольшей выгодой, активируйте промокоды и специальные предложения.

Также не забудьте активировать программу кешбэка в своем банке (если таковая есть). За вывод кешбэка вам придется заплатить налог, но все равно вы получите дополнительные средства, когда больше всего в них будете нуждаться.

Брать попутчиков

Если вы каждое утро ездите далеко в офис или время от времени командировка по области или стране, то не забывайте, что и на этом можно зарабатывать. Выложите объявления на специальных сервисах или соседских чатах и ​​берите нескольких пассажиров в свою поездку. В худшем случае вы просто отобьете средства на потраченное топливо, в лучшем — получите дополнительный доход, который можете использовать на свои нужды или на нужды своего авто.

Монетизировать хобби

Если у вас есть творческое хобби, например, рисование картин, вышивание, пошив одежды или кулинарное — выпекаете десерты или готовите вкусные блюда, например, домашние полуфабрикаты, то его с легкостью можно монетизировать. Продавать свое творчество можете начать в тех же соседских чатах или завести страницу в соцсетях, которую посвятите своему хобби. Начните с близкого круга людей, а дальше заказы посыпятся по рекомендациям.

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Дополнительный доход на перспективу

Планируйте бюджет

Чтобы получить максимальную пользу от дохода, распланируйте подробно свой бюджет. Для этого выделите сумму на обязательные платежи (коммуналка, горючее, кружки ребенка и т. п. ), продукты, развлечения и средства для сбережения. Так вам будет легче вписаться в определенную сумму, избежать импульсивных покупок и ощущения в конце месяца так долго до зарплаты.

Создайте пассивный доход

Такой доход не требует чрезмерных усилий или контроля с вашей стороны, однако стабилен. Если есть возможность, инвестируйте в недвижимость, бизнес или акции. Так независимо от внешних обстоятельств у вас будет дополнительный заработок, даже если останетесь без зарплаты.

Повышайте свою ценность

Развивайтесь в сфере, преодолевайте новые вызовы и становитесь профессионалом, которого хотят пригласить в команду. Тогда вам не придется беспокоиться о достигнутом потолке зарплаты, ведь всегда найдется работодатель, который захочет платить больше такому профи. К тому же вы и сами увидите участки для роста.

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