Почему не получается делать сбережения — Finance.ua

Почему не получается делать сбережения Сегодня 08:02 — Личные финансы

Почему не получается делать сбережения

Накопление денег является рациональным решением, однако есть несколько факторов, которые могут помешать вам в этом процессе.

Об этом пишет Финкульт.

«Следует помнить, что сбережения являются важной составляющей финансовой стабильности и надежности в будущем. Инвестиции в личное развитие могут стать ключом к достижению собственного благосостояния в будущем, сохранению его на протяжении всей жизни», — говорится в сообщении.

Факторы, мешающие экономить

Недостаточные доходы. Одним из главных факторов, мешающих делать сбережения, может быть недостаточное количество денег, получаемых человеком.

Если доходов не хватает на покрытие всех расходов и одновременно на сбережения, это может оказаться настоящей проблемой.

Читайте также Сколько средств сэкономит учет личных финансов — пример из жизни

Отсутствие четко поставленной цели. Если нет целей и плана их достижения, не ведется личный бюджет, деньги сложно распределить.

Отсутствие денежного планирования. Без заблаговременно разработанного денежного плана может быть тяжело найти, сколько средств человеку нужно откладывать и как это сделать.

Отсутствие планирования может вести к трате средств и наличию долгов.

Нехватка финансовой дисциплины также является частой причиной отсутствия сбережений.

Читайте также Четыре простых правила, чтобы начать экономить

Направленность на потребление. Следующей причиной может быть отсутствие желания себя ограничивать.

Если ставить удовлетворение мгновенных желаний выше сбережений, постоянно совершать импульсивные покупки, накапливать деньги будет сложно.

Рост инфляции. Инфляция имеет тенденцию уменьшать покупательную способность — стоимость жизни постоянно растет: увеличиваются расходы на жилье, коммунальные услуги, питание и другие основные потребности и, как следствие, сокращается формирование сбережений.

Читайте также Доллар или евро: в какой валюте безопаснее держать сбережения

Нехватка финансовой грамотности. Иногда просто может не хватать знаний и навыков, чтобы эффективно управлять своими финансами. Неправильное понимание понятий, таких как инвестиции, процентные ставки, риски может привести к неспособности формировать сбережения.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.