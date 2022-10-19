Доллар или евро: в какой валюте безопаснее держать сбережения — Finance.ua
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Доллар или евро: в какой валюте безопаснее держать сбережения

Валюта
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Доллар или евро: в какой валюте безопаснее держать сбережения
Доллар или евро: в какой валюте безопаснее держать сбережения
На фоне постоянных изменений в информационном пространстве страны курс валют существенно дестабилизировался. Поэтому можно увидеть, что, например, европейская валюта слабеет. Однако доллар, наоборот, только крепнет.
Об этом рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин в комментарии для «24 канала».
Как отметил эксперт, хотя есть все причины покупать евро и держать свои средства именно у них, этого не надо делать.
По его словам, соотношение валют — это то же, что и рынок мяса, зерна или нефти. То есть, есть спрос, есть и предложение. Люди, желающие купить доллар, — это то же, что «они придут и будут хотеть купить хлеб». Валюта в этом предложении выступает как товар. От этого и следует отталкиваться при решении вопроса, как держать деньги.
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«Что делается сейчас с экономикой Еврозоны, которая имитирует евро и в которой происходит война, еще и энергетический кризис? Она стагнирует, то есть резко растет себестоимость европейской продукции, потому что очень дорогие энергоносители. Есть большая опасность из-за тяжелой зимы. В таких ситуациях инвесторы извлекают свои средства из евро и переводят в другие валюты. Доллар сейчас является наиболее стабильной и ожидаемой валютой. Следовательно, на доллар растет спрос, на евро — уменьшается», — отметил эксперт.

Узнать актуальную информацию о курсах валют

По материалам:
Телеканал 24
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