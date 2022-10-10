От чего будет зависеть курс доллара в октябре: прогноз — Finance.ua
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От чего будет зависеть курс доллара в октябре: прогноз

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От чего будет зависеть курс доллара в октябре: прогноз
От чего будет зависеть курс доллара в октябре: прогноз
Курс доллара на черном рынке в октябре может развиваться по нескольким сценариям: либо с финансовой помощью от Международного валютного фонда и Европейского союза, либо без помощи. В случае первого доллар удержится на отметке 43 гривны, а по второму сценарию гривну ждет официальная девальвация.
Такое мнение в комментарии «Телеграфу» озвучил экономический эксперт Даниил Монин.
Он отметил, что в случае предоставления Украине финансовой помощи, НБУ будет и дальше продавать доллары банкам для поддержки курса, и это позволит удержать курс доллара на черном рынке на уровне 43 гривны за условную единицу.
Однако, по мнению эксперта, более реалистичным выглядит сценарий, в котором Нацбанк Украины объявит официальную девальвацию гривны к доллару — примерно до 39-40 гривен, что приведет к росту наличного доллара до 43-45 гривен.
«За последнюю неделю на поддержку курса гривны НБУ потратил 867 миллионов долларов, что очень много. Если Нацбанк хочет сохранить до конца года золото-валютные резервы в 20 миллиардов долларов, а он это хочет, девальвация гривны — самый умный шаг», — резюмировал Даниил Монин.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
Телеграф
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