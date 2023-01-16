Сколько средств сэкономит учет личных финансов — пример из жизни Сегодня 11:26 — Личные финансы

Одна из главных вещей, которую осознаешь, начав учет собственных финансов — к большим затратам приводят мелкие покупки. В повседневности мы их не замечаем, но они главный враг накоплений. Причем, скрытый, и для того чтобы его обнаружить, нужен учет.

Пример. Среди украинцев много кофеманов. Подтверждение этому — точки по продаже кофейных напитков, которые в больших городах можно встретить почти у каждого дома. Средняя цена одной чашки — 30 гривен. Казалось бы, немного. Но человек, любящий этот напиток, легко выпивает 3-4 чашки в день. Если начать фиксировать эти расходы, можно увидеть, что эта страсть обойдется примерно в 3000 гривен ежемесячно. Согласитесь, что такая сумма уже заставит обратить на себя внимание.

Какие варианты сэкономить? Можно, конечно, лишить себя любимого напитка, но совсем не обязательно. Вполне реально продолжать и дальше наслаждаться кофе, только делать это другим способом. К примеру, клиенты monobank могут приобрести через «Покупку частями» (беспроцентная рассрочка от mono) кофеварку, готовить себе кофе дома и брать его с собой в термосе.

Тогда калькуляция издержек будет следующей. Достаточно приличную модель кофеварки сегодня можно взять ориентировочно за 4000 гривен. Это минус 400 гривен по рассрочке ежемесячно. Добавляем к этому примерно еще 500 гривен расходов на кофе и получим 900 гривен расходов. То есть, выбрав такой вариант, можно экономить 3000 — 900 = 2100 гривен. Это в первые 10 месяцев, пока клиент будет рассчитываться за кофеварку.

После этого сумма сбережений составит 2500 гривен в месяц или 30 000 в год. И эта цифра уже гораздо интереснее, потому что ее вполне хватит на отпуск или какое-нибудь крупное приобретение.

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