Четыре простых правила, чтобы начать экономить — Finance.ua

Четыре простых правила, чтобы начать экономить Сегодня 10:12 — Личные финансы

Четыре простых правила, чтобы начать экономить

Без преувеличения можно заявить, что все хотя бы раз задумывались над тем, как формировать собственный бюджет и экономить. И в современных реалиях это особенно актуально, пишет Barclays

В британском банке Barclays, например, собрали ряд советов для тех, кто стремится более эффективно экономить деньги. О самых интересных из них — далее в тексте. Более того, их все довольно легко начать воплощать в жизнь.

Собственные правила

Процесс сбережения средств следует начать с планирования и создания тех правил, которые помогут вам достичь своих финансовых целей. Например, можно установить лимит для затрат на неделю или месяц, или использовать чаще наличные деньги вместо карты. Считается, что таким образом можно избежать импульсивных затрат.

Цель — это важно

Экономить всегда легче, когда есть что-то, что человек стремится воплотить в жизнь с нетерпением. Следовательно, стоит выписать свои цели и указать, почему это важно для вас. Кроме того, следует пересматривать этот список каждый месяц, для того чтобы контролировать ситуацию.

Организация расходов

Прежде чем начинать экономить, необходимо понять уровень ваших доходов и расходов. В частности, следует понимать, какая сумма необходима для обеспечения базовых потребностей ежемесячно. Для того чтобы упростить эту задачу, советуют оплачивать основные счета. Здесь можно упомянуть о коммунальных услугах.

Вызов на 5 гривен

В оригинальной версии этого правила указывается другая валюта, а именно фунт стерлингов. Однако его легко можно адаптировать в Украине, просто заменив денежную единицу.

Суть принципа такова — откладывайте 5 гривен каждый раз, когда покупаете что-то, что стоит более 20 гривен. Это может помочь сформировать привычку экономить средства и по-новому оценить стоимость услуг и товаров, на которые тратите деньги.

Учиться инвестировать никогда не поздно. Вы можете приобрести запись конференции «Жить на проценты» по ссылке и начать изучать инвестирование уже сейчас.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.