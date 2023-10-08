Как начать экономить и рассчитать необходимый размер сбережений — Finance.ua

Как начать экономить и рассчитать необходимый размер сбережений Сегодня 13:12 — Личные финансы

Как начать экономить и рассчитать необходимый размер сбережений

Экономия средств — это полезная финансовая привычка и мощный инструмент, который может открыть перед вами новые возможности.

Благодаря сбережениям люди ощущают не только материальный, но и психологический комфорт. Однако не каждый из нас имеет сбережения и не каждый умеет экономить. Для достижения финансовой стабильности важно научиться экономить. Как это сделать — рассказали эксперты Финкульта.

1. Прежде всего стоит создать бюджет, начать вести учет доходов и расходов — это даст вам четкое представление о вашей финансовой ситуации.

Понимание того, сколько у вас денег, куда их тратите, поможет вам определить оптимальную сумму для сбережений.

2. Устанавливайте себе конкретные денежные цели. Наличие четких целей (отпуск, первый взнос за квартиру) помогут вам оставаться мотивированными экономить.

Для начала попробуйте сэкономить на какую-то относительно небольшую покупку, впоследствии переходите к большим финансовым целям.

3. Для старта вы можете взять за основу правило 50−30−20, предусматривающее, что 50% вашего дохода направлены на базовые потребности, 30% - на удовлетворение определенных желаний, путешествия и т. д. , 20% - на сбережения или инвестиции.

4. Настройте ежемесячные автоматические переводы средств с текущего счета на сберегательный.

Отношение к сбережениям как к фиксированным затратам дает гарантии того, что вы будете регулярно экономить.

5. Соблюдайте самодисциплину, старайтесь избегать импульсивных затрат и предпочитаете долгосрочную безопасность.

Накопленные средства инвестируйте в разные финансовые инструменты с целью приумножения сбережений.

Как рассчитать необходимый размер сбережений

К примеру, ваша цель — накопить средства для покрытия расходов на жизнь в течение двух месяцев на случай потери основного источника дохода.

Для начала вам нужно определить сумму ежемесячных расходов. К этой категории бюджета необходимо относить расходы на транспорт, питание, коммунальные платежи, аренду жилья, оплату по кредиту.

Условно, пусть эта сумма составляет 25 тыс. грн, чтобы покрыть двухмесячные расходы на проживание, необходимо ваши общие расходы умножить на два. Необходимая сумма сбережений будет составлять: 25*2 =50.

Эта сумма будет для вас своеобразной подушкой безопасности, которая позволит вам в течение определенного периода времени оставаться на плаву и найти решение проблемы.

Что касается периода, в течение которого вы сможете накопить указанную сумму, то все зависит от размера вашего дохода и отчислений, которые вы направите на эти накопления.

То есть если ваш доход составляет 30 тыс. грн, расходы — 25, сбережения — 5, то накопить необходимую сумму вы сможете в течение 10 месяцев.

Обращаем ваше внимание, что это лишь обычный пример, и ваши фактические доходы и расходы могут отличаться. Поэтому важно регулярно пересматривать и корректировать свой план сбережений и, при необходимости, вносить в него изменения.

Помните, что ключ к вашему финансовому успеху — это не только высокий доход, но и наличие сбережений. Начните сегодня, независимо от того, какой маленькой будет сумма, и наблюдайте, как со временем ваши сбережения будут расти.

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