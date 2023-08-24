Что такое финансовая «подушка безопасности», и как ее рассчитать — Finance.ua

Что такое финансовая «подушка безопасности», и как ее рассчитать Сегодня 10:01 — Личные финансы

Что такое финансовая «подушка безопасности», и как ее рассчитать

Финансовая подушка безопасности — это резервный фонд, то есть один из видов бюджетных резервов семьи, средства которого формируются для обеспечения неотложных расходов и используются в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, рассказывают эксперты Финкульта

Сохранение денежной подушки безопасности рекомендуется как одна из главных стратегий денежного планирования. Обычно рекомендуется иметь на счету сумму, достаточную для покрытия расходов на 3−6 месяцев жизни.

Финансовую «подушку безопасности» относят к первой группе сбережений. В условиях войны ее ценность еще больше растет, ведь запас наличных денег можно рассматривать как фонд новых возможностей.

Вот несколько причин, когда вам может понадобиться финансовая «подушка безопасности»:

Непредсказуемые траты: жизнь всегда может приготовить неожиданные траты. Быть финансово готовыми к таким ситуациям — поможет избежать дополнительного напряжения.

жизнь всегда может приготовить неожиданные траты. Быть финансово готовыми к таким ситуациям — поможет избежать дополнительного напряжения. Потеря дохода: если вы потеряете работу или столкнетесь с другими финансовыми трудностями, финансовая подушка поможет вам прожить в течение определенного времени, сосредоточившись на поисках новых возможностей.

если вы потеряете работу или столкнетесь с другими финансовыми трудностями, финансовая подушка поможет вам прожить в течение определенного времени, сосредоточившись на поисках новых возможностей. Угрозы здоровью: неожиданные медицинские расходы могут значительно ударить по финансам. Подушка безопасности обеспечит финансовую возможность получить необходимую медицинскую помощь.

неожиданные медицинские расходы могут значительно ударить по финансам. Подушка безопасности обеспечит финансовую возможность получить необходимую медицинскую помощь. Сохранение психологического комфорта: имея финансовый резерв, вы будете испытывать большее психологическое спокойствие, понимая, что позаботились о своем финансовом будущем.

имея финансовый резерв, вы будете испытывать большее психологическое спокойствие, понимая, что позаботились о своем финансовом будущем. Финансовая независимость: подушка безопасности позволяет вам быть более независимыми финансово, уменьшая зависимость от заимствований в случае кризисных ситуаций.

Сумма накоплений на случай непредвиденных обстоятельств должна составлять от 3 до 6 месяцев финансовых расходов семьи. Но в зависимости от расходов и финансовых обязательств человеку может понадобиться большая сумма.

Например, если человек имеет нерегулярный доход, он может увеличить подушку безопасности до суммы, которая возместит его потребности в случае потери дохода.

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Следует откладывать часть средств (10−20%) в первую очередь, то есть платить себе, чтобы не потратить деньги, предусмотренные на другие цели. Этот объем сбережений считается минимальной «подушкой безопасности».

Чтобы избавиться от негативного влияния факторов финансового стресса, желательно экономить большую сумму, на которую может прожить семья без снижения уровня расходов в случае потери источника доходов. Этот размер может составлять от 6 месяцев до одного года расходов семьи.

Важно не как много мы зарабатываем, а как мы распоряжаемся собственными деньгами. Для этого понадобится полезное изменение в финансовых привычках: умение формировать «подушку безопасности».

Как рассчитать комфортную «подушку безопасности»

Необходимо проанализировать свои расходы: сколько тратится ежемесячно на жизнь. Далее, определившись с суммой затрат на места, умножить ее на то количество месяцев, на которое хотите себя обезопасить.

Рассмотрим пример расчета подушки безопасности.

Предположим, что месячные расходы семьи из двух человек составляют 15 000 гривен.

Размер финансовой подушки на полгода будет: 15 000 грн*6 месяцев = 90 000 грн.



На год, соответственно, вдвое больше.



Рекомендуемая сумма определяется на основе личной финансовой ситуации.

Главное правило управления резервным фондом: тратить деньги из резервного фонда можно только на покрытие непредвиденных или чрезвычайных происшествий.

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