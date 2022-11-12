Как экономить каждый день: самые простые советы — Finance.ua

Как экономить каждый день: самые простые советы Сегодня 10:02 — Личные финансы

Как экономить каждый день: самые простые советы

В Фонде гарантирования вкладов поделились несколькими идеями, которые помогут сформировать полезные навыки бережливого потребителя и помогут понять, как аккуратно распоряжаться собственными средствами.

1. Откладывайте часть доходов.

Экономия — это отличный способ уберечь себя от непредсказуемых ситуаций.

Возьмите за правило откладывать 10-20% от доходов, даже если заработок небольшой.

Можно откладывать деньги на исполнение собственных целей или мечтаний.

2. Фиксируйте собственные доходы и расходы.

Ведение личного бюджета поможет спланировать финансовое будущее и контролировать личные расходы. Планирование затрат поможет избегать импульсивных покупок. Это поможет понять, куда тратятся деньги, на чем можно сэкономить.

3. Используйте карту с кэшбеком.

Кэшбек — это отличный способ вернуть 2-3% или даже больше собственных покупок в кошелек.

Банки могут предлагать разные условия кэшбека: за пополнение; за расчеты картой в сети Интернет; кэшбек на покупки, оплаченные с помощью гаджета (смартфона или смарт-часов) с применением технологий Google Pay, Apple Pay; за поездки на такси и за покупку билетов на транспорт при оплате картой, ведь согласитесь — хорошо возвращать себе деньги с покупок.

Кстати, Finance.ua ежемесячно делает обзор кредиток с кэшбеком , в котором мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.

4. Подключите услугу автоматического сбережения.

Услуга автоматического сбережения позволяет отложить средства с каждого поступления. Также можно настроить функцию автоокругления суммы на карте. Со временем это позволит собрать соответствующую сумму денег без особого труда.

5. Избегайте кредитов.

Кредит — допустим в критических ситуациях, но нужно понять, что придется переплатить за заем гораздо больше. Поэтому тщательно обдумывайте необходимость кредита.

6. Установите лимит на карте.

Установленный лимит на ежедневные покупки позволит намного эффективнее контролировать ежедневные расходы.

Читайте также Украинцы стали меньше экономить: на что не жалеют денег

7. Не совершайте дорогих импульсивных покупок.

Подождите 24 часа перед покупкой выбранного товара. Если после этого вы нуждаетесь в этой покупке, тогда можете покупать.

8. Соблюдайте правила экономии электроэнергии.

выключайте свет, когда никого нет в комнате;

пользуйтесь энергосберегающими лампочками;



по возможности установите датчики движения, они помогут сэкономить электроэнергию;



устанавливайте режим ожидания на компьютере, если вы не используете его днем, на ночь обязательно его выключайте;



не оставляйте телефоны включенными в зарядное устройство дольше, чем до полной зарядки;



холодильник и морозильник лучше держать без льда и снега и следить за тем, чтобы дверца была плотно закрыта.



9. Экономьте продукты питания.

Не уходите из дома без списка необходимых продуктов и других покупок. Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, покупайте только необходимые продукты.

Все эти советы будут полезны как взрослым, так и детям и помогут воспитать в себе бережливого потребителя.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.