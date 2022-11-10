Украинцы стали меньше экономить: на что не жалеют денег — Finance.ua

Украинцы стали меньше экономить: на что не жалеют денег Сегодня 09:00 — Личные финансы

За время войны в Украине выросло количество людей, которые не экономят деньги. Если раньше таких было 11%, то сейчас — 16%. Прежде всего экономить перестают на одежде и обуви, а также продуктах питания.

Об этом рассказала глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, сообщает УП

Она отметила: речь идет об украинцах 25-50 лет, которые до начала войны проживали в городах с населением более 50 тыс. человек.

При этом Коробкова подчеркнула, что перестают экономить украинцы и на других товарах и услугах. В частности, на:

средствах по уходу за телом;

горючем;

товарах для детей;

коммунальных услугах.

С другой стороны, отметила она, у 53% аудитории в целом уменьшился размер потребительских расходов. В большинстве случаев причинами этому послужили:

сокращение доходов;

«попытки больше экономить для того, чтобы иметь возможность делать сбережения».

«Среди переселенцев — как внутренних, так и внешних — также наблюдается сокращение расходов, на которых экономят», — отметила Коробкова. При этом, подчеркнула она:

внутренние переселенцы преимущественно больше экономят именно на базовых расходах;

внешние «гораздо чаще на аренде жилья».

Работающих стало меньше

В то же время, по сравнению с периодом до 24 февраля, уровень занятости среди указанной аудитории значительно снизился. Падение составило 15% — с 81% до 66%. В частности, среди внешних переселенцев не работают 52% опрошенных.

Среди специалистов, которые все же работают, больше всего людей с высшим образованием, а также руководителей среднего звена. «Впрочем, доля последних значительно снизилась, а количество специалистов, наоборот, возросло», — резюмировала Коробкова.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.