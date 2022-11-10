Украинцы стали меньше экономить: на что не жалеют денег — Finance.ua
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Украинцы стали меньше экономить: на что не жалеют денег

Личные финансы
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За время войны в Украине выросло количество людей, которые не экономят деньги. Если раньше таких было 11%, то сейчас — 16%. Прежде всего экономить перестают на одежде и обуви, а также продуктах питания.
Об этом рассказала глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, сообщает УП.
Она отметила: речь идет об украинцах 25-50 лет, которые до начала войны проживали в городах с населением более 50 тыс. человек.
При этом Коробкова подчеркнула, что перестают экономить украинцы и на других товарах и услугах. В частности, на:
  • средствах по уходу за телом;
  • горючем;
  • товарах для детей;
  • коммунальных услугах.
С другой стороны, отметила она, у 53% аудитории в целом уменьшился размер потребительских расходов. В большинстве случаев причинами этому послужили:
  • сокращение доходов;
  • «попытки больше экономить для того, чтобы иметь возможность делать сбережения».
«Среди переселенцев — как внутренних, так и внешних — также наблюдается сокращение расходов, на которых экономят», — отметила Коробкова. При этом, подчеркнула она:
  • внутренние переселенцы преимущественно больше экономят именно на базовых расходах;
  • внешние «гораздо чаще на аренде жилья».
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Работающих стало меньше
В то же время, по сравнению с периодом до 24 февраля, уровень занятости среди указанной аудитории значительно снизился. Падение составило 15% — с 81% до 66%. В частности, среди внешних переселенцев не работают 52% опрошенных.
Среди специалистов, которые все же работают, больше всего людей с высшим образованием, а также руководителей среднего звена. «Впрочем, доля последних значительно снизилась, а количество специалистов, наоборот, возросло», — резюмировала Коробкова.
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По материалам:
Обозреватель
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