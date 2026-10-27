Податься на вакансии на госслужбе можно будет через «Дію»

В Украине разрешат кандидатам подаваться на вакансии в государственном секторе через сервис «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что Минцифры работает над сервисом «Дія.Офіс», который должен сделать процесс поиска работы в государственных органах более удобным и прозрачным. Он будет работать по принципу популярных платформ для поиска работы.

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Как будет работать трудоустройство через «Дію»

С помощью сервиса пользователи смогут:

просматривать вакансии и ознакомиться с требованиями к кандидатам;

создавать резюме или добавлять готовый документ;

подавать заявки на вакансии в государственных органах.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада приняла закон о возвращении конкурсного отбора на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Переход к новым правилам будет происходить поэтапно, без автоматического увольнения работников, назначенных без конкурса во время военного положения.