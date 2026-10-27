Податься на вакансии на госслужбе можно будет через «Дію»

В Украине разрешат кандидатам подаваться на вакансии в государственном секторе через сервис «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что Минцифры работает над сервисом «Дія.Офіс», который должен сделать процесс поиска работы в государственных органах более удобным и прозрачным. Он будет работать по принципу популярных платформ для поиска работы.
просматривать вакансии и ознакомиться с требованиями к кандидатам;
создавать резюме или добавлять готовый документ;
подавать заявки на вакансии в государственных органах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла закон о возвращении конкурсного отбора на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Переход к новым правилам будет происходить поэтапно, без автоматического увольнения работников, назначенных без конкурса во время военного положения.
Также мы писали, что в Украине будет проведен комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планирует просмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество заместителей министров.