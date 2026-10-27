Тарифы на водоснабжение и водоотвод будут проверяться по новым правилам

Проверки будут производиться без выезда на места.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила порядок проведения контрольных проверок правильности установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Проверки будут производиться без выезда на места.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Как НКРЭКУ будет проверять тарифы

Документ был разработан во исполнение законов Украины от 10 февраля 2026 года № 4777-IX и от 15 сентября 2026 года № 4978-IX. Они предусматривают реализацию полномочий НКРЭКУ по контролю правильности установления тарифов на соответствующие услуги уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления.

Порядком предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок без выезда на места. При таких проверках НКРЭКУ будет осуществлять анализ документов, расчетов и других материалов, на основании которых принимались решения об установлении тарифов.

В частности, будут проверяться:

правильность формирования тарифов;

экономическая обоснованность расходов, включенных в их состав;

принадлежность документального подтверждения соответствующих расчетов;

соблюдение требований законодательства при установлении тарифов.

Что будет происходить после проверок

По результатам контрольных проверок НКРЭКУ составит соответствующие выводы, которые в случае выявления нарушений будут содержать рекомендации по их устранению и учету при принятии решений об установлении или пересмотре тарифов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила Инструкцию по мониторингу в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения. Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании сферы и позволяет регулятору системно оценивать ее состояние, отслеживать тенденции и своевременно выявлять риски, которые могут влиять на потребителей и деятельность предприятий.