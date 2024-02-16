В Украине стали реже платить зарплаты в «конверте» — Finance.ua

В Украине стали реже платить зарплаты в «конверте» Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Украине стали реже платить зарплаты в «конверте»

В Украине стали реже платить зарплаты в конверте. Это принесло бюджету дополнительные 2,3 млрд грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Одним из заметных трендов 2023 года является отбеливание заработных плат. Примечательно, что бизнес это делает самостоятельно на опережение негативных последствий, которые влекут за собой зарплаты в конвертах», — сказано в сообщении.

Как изменились показатели:

в первом квартале прошлого года 31,6 тысячи субъектов хозяйствования насчитали и уплатили НДФЛ и единый социальный взнос с зарплат меньших, чем средние заработные платы по региону;

а уже в июне-октябре 2023 года 19,6 тысячи субъектов хозяйствования повысили зарплату, а 3 тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону. Это позволило дополнительно получить 2295,6 млн гривен НДФЛ.

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«При этом тренд на отбеливание зарплат восходящий. Спасибо бизнесу за ответственную позицию, и напоминаю, что уровень зарплат выше среднего по отрасли — является одним из основных критериев, определяющих положительную налоговую историю плательщика», — подытожил Гетманцев.

Напомним, поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения.

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По данным НБУ, в 2023 году реальные доходы населения Украины (с учетом инфляции) возобновили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное. В 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

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