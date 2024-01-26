Украинцам повысили зарплаты: в каких городах платят больше всего (инфографика) — Finance.ua

Украинцам повысили зарплаты: в каких городах платят больше всего (инфографика) Сегодня 11:03 — Личные финансы

Украинцам повысили зарплаты: в каких городах платят больше всего (инфографика)

С января 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать более высокие зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, выросли предложения в Херсоне — сразу на 1500 гривен, до средних 22 500 гривен. Об этом свидетельствуют данные портала по трудоустройству Work.ua.

Также в ряде городов увеличение составило около 1000 гривен. По данным портала, это:

Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17 300 гривен;

Винница — 17 000 гривен;

Луцк — 16 500 гривен.

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В других городах повышение составило 500−800 гривен. Кроме четырех, где предложенная зарплата осталась на старом уровне. Речь идет о:

Запорожье — 16 000 гривен;

Житомире — 16 000 гривен;

Черкассах — 17 000 гривен;

Чернигове — 15 000 гривен.

Какие зарплаты готовы платить украинцам

В общей сложности, в январе крупные города готовы платить в среднем от 14 500 гривен (Сумы) до 22 500 гривен (Херсон). При этом размах зарплат по профессиям огромен. Например, в Херсоне больше всего предлагают военнослужащим — в среднем 72 500 гривен, а меньше всего — кассирам, 11 400 гривен.

Почти столько же, как и в Херсоне, предлагают в Киеве — в среднем 22 000 гривен. Больше всего — военнослужащим — средние 72 500 гривен, а меньше всего — библиотекарям, 9100 гривен, а также ассистентам учителя и маркировщикам — по 9500 гривен.

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На третьем месте по самым высоким предложенным зарплатам идет Львов — в среднем 20 000 гривен. Здесь:

больше всего предлагают военнослужащим — средние 75 000 гривен;

меньше всего — педагогам-организаторам, обычным организаторам и уборщикам, 10 500 гривен в среднем.

Самая низкая предложенная зарплата фиксируется в Сумах — в среднем 14 500 гривен. Итак:

больше всего предлагают военнослужащим — средние 72 500 гривен;

меньше всего — уборщикам, 7200 гривен в среднем.

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Фокус По материалам:

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