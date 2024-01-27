Выплата зарплаты при увольнении: какую ответственность несет работодатель при отказе — Finance.ua

Выплата зарплаты при увольнении: какую ответственность несет работодатель при отказе Сегодня 20:23 — Личные финансы

Выплата зарплаты при увольнении: какую ответственность несет работодатель при отказе

В случае увольнения работника работодатель должен оформить соответствующий приказ (распоряжение), который должен содержать основания увольнения со ссылкой на пункт и статью Кодекса законов о труде Украины, ознакомить работника с таким приказом (распоряжением) под его личную подпись и выдать копию приказа работнику в день увольнения.

Об этом пишет Бесплатная юридическая помощь.

Работодатель также обязан в день увольнения выдать работнику письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчет в день увольнения.

По требованию работника работодатель также должен внести записи об увольнении в трудовую книжку, хранящуюся у работника.

Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Сумма

О суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении) работодатель должен письменно уведомить работника в день их выплаты.

В случае спора о размере сумм, начисленных работнику при увольнении, работодатель должен в день увольнения выплатить не оспариваемую им сумму. Если работник в день увольнения не работал, такая сумма выплачивается не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Призыв работодателя — физического лица на военную службу

В случае призыва работодателя — физического лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период такой работодатель — физическое лицо должно выполнить свои обязанности в течение месяца после увольнения с такой военной службы без применения санкций и штрафов.

Выплата выходного пособия

В случае прекращении трудового договора по следующим основаниям:

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата сотрудников;

выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмены допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне;

восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу;

невозможности обеспечения сотрудника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий сотруднику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка;

в случае призыва или поступления на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу (призыв или поступление работника или работодателя — физического лица на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу, кроме случаев, когда за работником сохраняются место работы, должность) — в размере двух минимальных заработных плат;

вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения мобинга (травли) в отношении работника или непринятия мер по его прекращению (расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника; расторжение срочного трудового договора по инициативе работника) выходное пособие выплачивается — в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка;

в случае прекращения полномочий должностных лиц — в размере не менее шестимесячного среднего заработка.

Если права нарушены

В случае, если трудовые права работника нарушены и увольнение неправомерно, то с заявлением о разрешении трудового спора по делам об увольнении работник вправе обратиться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении.

Истцы за подачу в суд искового заявления о восстановлении на работе освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Незаконно уволенный сотрудник в судебном порядке может потребовать возмещения собственником или уполномоченным им органом морального ущерба в случае, если нарушения его законных прав привели к моральным страданиям, в том числе вследствие дискриминации, мобинга (травли), потери нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

Наказание

Суд возлагает на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении или переводе работника на другую работу, обязанность возместить ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации в связи с оплатой сотруднику времени вынужденного прогула или времени выполнения нижеоплачиваемой работы. Такая обязанность возлагается, если увольнение или перевод произведены с нарушением закона или если работодатель задержал исполнение решения суда о восстановлении на работе.

Решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению. Восстановление работника на работе происходит с даты увольнения работника на основании решения суда, которым признано такое увольнение незаконным, а не с даты вынесения судом соответствующего решения.

Невыплата заработной платы при увольнении

В случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в день увольнения или если работник в день увольнения не работал, не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете выплаты, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

При наличии спора о размерах причитающихся уволенному работнику сумм работодатель должен уплатить указанное возмещение в случае, если спор решен в пользу работника. Если спор решен в пользу работника частично, размер возмещения за время задержки определяет орган, выносящий решение по существу спора, но не более чем за шесть месяцев.

Следовательно, в связи с несвоевременным расчетом с уволенным работником работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.

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