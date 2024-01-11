Удаленная работа: вакансии для тех, кто хочет работать из любой точки мира — Finance.ua

Удаленная работа: вакансии для тех, кто хочет работать из любой точки мира Сегодня 16:04 — Личные финансы

Удаленная работа: вакансии для тех, кто хочет работать из любой точки мира

Январская подборка удаленных вакансий включает предложения от ведущих украинских и иностранных компаний. Если вы давно хотели стать частью успешной команды, но рассматриваете только удаленный формат работы, то эта подборка от robota.ua поможет сделать ваши желания реальностью.

Младший специалист по продажам услуг в robota.ua

📍Львов (удаленно)

Онлайн-платформа поиска работы в Украине приглашает присоединиться к команде профессионалов. В должности нужно помогать клиентам определиться с покупкой необходимых сервисов robota.ua; консультировать клиентов таким образом, чтобы они получали максимальный результат от сотрудничества с компанией; настраивать коммуникацию с нелояльными клиентами; выполнять ключевые показатели; выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и заключать соглашения о сотрудничестве.

SMM-специалист в интернет-издание «Телеграф»

📍Киев (удаленно)

и т. п. , умеют работать с их инструментами для планирования, продвижения и сбора данных, например, Meta Business Suite, Ads Manager; понимают механизмы, которые выводят контент страницы выше в новостных лентах, какой контент заинтересует аудиторию; с креативным и стратегическим мышлением для создания идей и воплощения их в жизнь; желанием углублять свои знания об инструментах развития соцсетей. Рассматривают кандидатов , которые понимают работу разных платформ: в первую очередь Facebook, также будет преимуществом Telegram, Instagram, TikTok; понимают, как делать Reels, Stories, умеют работать с их инструментами для планирования, продвижения и сбора данных, например, Meta Business Suite, Ads Manager; понимают механизмы, которые выводят контент страницы выше в новостных лентах, какой контент заинтересует аудиторию; с креативным и стратегическим мышлением для создания идей и воплощения их в жизнь; желанием углублять свои знания об инструментах развития соцсетей.

Старший специалист по финансовой отчетности и учету в «Группа Данон: Данон Украина и Нутриция Украина»

📍Киев (удаленно)

Danone объявляет конкурс на должность. Если у вас есть: экспертный уровень владения Excel, Power BI (будет преимуществом); экономическое или финансовое образование; высокий уровень знаний финансовой отчетности; знание SAP (желательно); высокие аналитические навыки; знание английского языка на уровне среднего — откликайтесь на вакансию.

Психотерапевт (online) в Wellbeing Company

📍Киев (удаленно)

Компания — провайдер системных решений в сфере организационного благосостояния приглашает на работу психотерапевтов и коучей с психологическим образованием. Портрет идеального кандидата: минимум 5 лет практического опыта консультирования; высшее психологическое или медицинское образование в аккредитованном ВУЗе; возможность консультировать в нерабочее время: утро, вечер, выходные; прохождение супервизий и интервизий; психотерапевтическое образование, подтвержденное сертификатом.

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Программист 1C в «Компания Интер-Лис»

📍Кременчуг (удаленно)

Среди обязанностей в должности: разработка расширений конфигурации; разработка конфигураций 1С на управляемых формах; разработка отчетов с помощью СКД; интеграция и обмен данными между информационными системами с использованием протоколов обмена: OData, COM, обмен через файлы (JSON, XML, CSV), XDTO пакетами, WEB- и HTTP-сервисами; прямые запросы в БД.

Специалист по корпоративной социальной ответственности в «Укрэнерго»

📍Киев (удаленно)

Национальная энергетическая компания Укрэнерго объявляет конкурс на должность . Основные задачи будущего работника: организация мероприятий по корпоративной социальной ответственности; подготовка информации для нефинансового отчета; ведение внутреннего документооборота отдела; взаимодействие с ЗВО и общинами по направлению корпоративной социальной ответственности.

Переводчик с английского языка в 1+1 media

📍Киев (удаленно)

Студия дубляжа «1+1 продакшн» ищет талантливых переводчиков с английского на украинский язык. Если у вас есть: высшее образование; грамотный письменный и устный язык (украинский, английский); опыт работы в сфере дубляжа (будет плюсом); личный интерес к сфере медиа и телевидения; высокие коммуникативные навыки — откликайтесь на вакансию.

Специалист по работе с клиентами British American Tobacco в Global Bilgi

📍Днепр (удаленно)

Международный аутсорсинговый контактный центр объявляет об открытии вакансии. Ищут тех, кто любит общаться и объяснять информацию и хорошо владеет украинским языком. На должности необходимо консультироваться с продуктами компании и фиксировать информацию в базе клиентов.

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SIEM Engineer (Middle) в «ФОРА»

📍Киев (удаленно)

Обязанности будущего сотрудника : заниматься администрированием Microsoft Sentinel SIEM; осуществлять настройку механизмов приема данных SIEM, разбор и отображение событий; разрабатывать правила обнаружения в системе SIEM для всех источников данных; осуществлять настройку новых правил SIEM на основе запросов клиентов и команд мониторинга; создавать пособия и отчеты.

Математик (создание образовательных материалов по математике) в EPAM

📍Киев (удаленно)

Компания приглашает специалиста по математике присоединиться к международному образовательному проекту, предусматривающему разработку и алгоритмизацию задач для студентов высших учебных заведений в области математики (язык: английский). Рассматривают студентов последних курсов. Требования к кандидатам: глубокие знания академического курса по математике; знание статистики, физики или экономики (будет преимуществом); знание письменного и устного английского языка на уровне B1/B2.

Ведущий инженер компьютерных систем SOCAR Energy Ukraine

📍Киев (удаленно)

Нефтяная компания приглашает стать частью команды. Требования к будущим работникам: опыт работы системным администратором от 3-х лет в организациях с количеством пользователей свыше 100; высшее техническое образование; знание английского языка (желательно). Компания предлагает возможность работать по смешанному графику (офис/дома).

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