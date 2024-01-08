Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз НБУ — Finance.ua
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Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз НБУ

Личные финансы
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Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз НБУ
Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз НБУ
Национальный банк Украины прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
«Мы считаем, что экономика продолжит рост. Рост экономики приводит к тому, что восстанавливается рынок труда. Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны», — сказала она.
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По их словам, поэтому бизнес планирует повышать заработные платы. «Это уже происходит и, наверное, продолжится в следующем году», — отметила Рожкова.
Она подчеркнула, что это означает рост благосостояния и потребительского спроса в Украине.
Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году, которая все же останется ниже 10%. Это приведет к тому, что ставки по гривневым депозитам останутся привлекательными не только для того, чтобы сберечь деньги от обесценивания, но и что-то заработать.

Справка Finance.ua:

  • оживление экономики и замедление инфляции способствовали возобновлению роста реальных зарплат со II квартала 2023 года (по официальным данным Государственной службы статистики). Реальные зарплаты возобновили рост не только благодаря бюджетным выплатам, но и ресурсам предприятий. По оценкам НБУ, рост зарплат сохранился и в IV квартале;
  • Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику по официальным зарплатам за 6 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, наибольшее количество официальных работников получают зарплаты от 6,7 до 20,1 тыс. грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
РБК-Україна
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