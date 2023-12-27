Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua — Finance.ua
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Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua

Личные финансы
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Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua
Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua
Украинские работодатели ищут возможность повышать зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных работников. Особенно не хватает специалистов в медицине, строительстве и на производственных предприятиях.
Об этом в эфире телемарафона сказал соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно.
«Во всех отраслях есть спрос на квалифицированных работников. Особенно большие потребности в медицине и фармацевтике. Также есть потребность в людях рабочих и производственных специальностей. Все, что связано со строительством, пользуется большим спросом. Две наиболее растущие вакансии — водителей-механиков и электриков. Потребности в этих специалистах есть и в армии, и в тылу. Бессменный лидер — сфера обслуживания, а также все, что касается продаж. Это могут быть люди, работающие в телефонных продажах, могут быть непосредственно продавцы в магазинах», — сказал он.
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Он отметил, что за год значительно выросли заработные платы. Определяется рост от 23 до 50 процентов в разных отраслях.
К примеру, значительно выросли предложения для водителей. По его оценкам, средняя заработная плата в Украине составляет около 18 500 гривен. При этом предложения значительно колеблются в разных регионах.
«Работодатели в борьбе за квалифицированных работников ищут возможности увеличить зарплату», — отметил Артур Михно.

Справка Finance.ua:

  • в ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики;
  • количество откликов на 1 вакансию на ІТ-рынке в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда;
  • нехватка кадров в критических отраслях может поднять вопрос о пересмотре условий бронирования мужчин или отзыве с фронта специалистов некоторых профессий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
УНН
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