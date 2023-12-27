Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua Сегодня 08:02 — Личные финансы

Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год — оценка Work.ua

Украинские работодатели ищут возможность повышать зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных работников. Особенно не хватает специалистов в медицине, строительстве и на производственных предприятиях.

Об этом в эфире телемарафона сказал соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно.

«Во всех отраслях есть спрос на квалифицированных работников. Особенно большие потребности в медицине и фармацевтике. Также есть потребность в людях рабочих и производственных специальностей. Все, что связано со строительством, пользуется большим спросом. Две наиболее растущие вакансии — водителей-механиков и электриков. Потребности в этих специалистах есть и в армии, и в тылу. Бессменный лидер — сфера обслуживания, а также все, что касается продаж. Это могут быть люди, работающие в телефонных продажах, могут быть непосредственно продавцы в магазинах», — сказал он.

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Он отметил, что за год значительно выросли заработные платы. Определяется рост от 23 до 50 процентов в разных отраслях.

К примеру, значительно выросли предложения для водителей. По его оценкам, средняя заработная плата в Украине составляет около 18 500 гривен. При этом предложения значительно колеблются в разных регионах.

«Работодатели в борьбе за квалифицированных работников ищут возможности увеличить зарплату», — отметил Артур Михно.

Справка Finance.ua:

в ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики;

количество откликов на 1 вакансию на ІТ-рынке в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда;

нехватка кадров в критических отраслях может поднять вопрос о пересмотре условий бронирования мужчин или отзыве с фронта специалистов некоторых профессий.



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УНН По материалам:

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