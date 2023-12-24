Держстат назвав розмір середньої зарплати в Україні — Finance.ua

Держстат назвав розмір середньої зарплати в Україні Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Держстат назвав розмір середньої зарплати в Україні

У ІІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Найбільший серед галузей цей показник:

у сфері інформації та телекомунікацій — 37 542 грн (+20,3% до показника ІІІ кварталу 2022 року);

у фінансовому та страховому секторі - 34 189 грн (+29,8%);

на авіаційному транспорті - 33 205 грн (+21,9%).

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Найнижчий рівень середньої заробітної плати зафіксований:

у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 373 грн (+9,9%);

у сфері творчості, мистецтва та розваг — 11 503 грн (+7,4%);

в освіті - 12 180 грн (+8,2%).

Нагадаємо, у ІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні становив 17 176 грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривні в 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році;

раніше Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень;

голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, наскільки зросли зарплати українців.



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Укрінформ За матеріалами:

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