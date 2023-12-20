Як зростали зарплати українців у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Як зростали зарплати українців у 2023 році (інфографіка)
Підвищення заробітної плати — один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. За даними аналітики Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді.
Зарплати за різними професіями у 2023
Більш як на 50% з січня до листопада 2023 року виросли доходи таких спеціалістів:
- з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — в укладальника;
- з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медіапродюсера;
- з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мийника;
- з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — в автослюсаря;
- з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у висотника;
- з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога меблів.
В абсолютних цифрах за даними, вказаними у вакансіях на сайті Work.ua, найбільше зросли доходи у представників таких професій:
- з 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-програмістів;
- з 20 000 грн до 32 500 грн — у медіапродюсерів;
- з 22 500 грн до 33 750 грн — в автослюсарів;
- з 20 000 грн до 30 000 грн — у висотників;
- з 30 000 грн до 40 000 грн — у рієлторів.
Ось як змінилися зарплати цих же спеціалістів у ІІІ квартилі (показник, що найчастіше відповідає рівню зарплати спеціаліста вищого рівня):
- з 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-програмістів;
- з 25 625 грн до 40 000 грн — у медіапродюсерів;
- з 30 000 грн до 43 750 грн — в автослюсарів;
- з 25 000 грн до 31 250 грн — у висотників;
- з 40 000 грн до 50 000 грн — у рієлторів.
Чи планують підвищувати зп у 2024 році
Аналітики work.ua запитали у роботодавців щодо їхніх планів на перегляд зарплат у 2024 році. Зʼясувалося, що 46% респондентів поки не планують переглядати розмір зарплати працівників наступного року. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%.
«Зауважимо, що скорочення зарплат прогнозують лише 1% опитаних роботодавців», — зазначають експерти.
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