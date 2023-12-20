Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)

Личные финансы
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Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)
Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)
Повышение заработной платы — один из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. По данным аналитики Work.ua, в этом году средняя заработная плата выросла на 23% - с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Зарплаты по разным профессиям в 2023

Более чем на 50% с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:
  • с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — у укладчика;
  • с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медиапродюсера;
  • с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мойщика;
  • с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — у автослесаря;
  • с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у высотника;
  • с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога мебели.
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В абсолютных цифрах по данным, указанным в вакансиях на сайте Work.ua, больше всего выросли доходы у представителей таких профессий:
  • с 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-программистов;
  • с 20 000 грн до 32 500 грн — у медиапродюсеров;
  • с 22 500 грн до 33 750 грн — у автослесарей;
  • с 20 000 грн до 30 000 грн — у высотников;
  • с 30 000 грн до 40 000 грн — у риелторов.
Вот как изменились зарплаты этих же специалистов в ІІІ квартиле (показатель, который чаще всего соответствует уровню зарплаты специалиста высшего уровня):
  • с 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-программистов;
  • с 25 625 грн до 40 000 грн — у медиапродюсеров;
  • с 30 000 грн до 43 750 грн — у автослесарей;
  • с 25 000 грн до 31 250 грн — у высотников;
  • с 40 000 грн до 50 000 грн — у риелторов.

Планируют повышать зп в 2024 году

Аналитики work.ua спросили у работодателей по поводу их планов на пересмотр зарплат в 2024 году. Выяснилось, что 46% респондентов пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в следующем году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%.
«Заметим, что сокращение зарплат прогнозируют всего 1% опрошенных работодателей», — отмечают эксперты.
Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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