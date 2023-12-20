Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как росли зарплаты украинцев в 2023 году (инфографика)

Повышение заработной платы — один из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. По данным аналитики Work.ua , в этом году средняя заработная плата выросла на 23% - с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Зарплаты по разным профессиям в 2023

Более чем на 50% с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:

с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — у укладчика;

с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медиапродюсера;

с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мойщика;

с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — у автослесаря;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у высотника;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога мебели.

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В абсолютных цифрах по данным, указанным в вакансиях на сайте Work.ua, больше всего выросли доходы у представителей таких профессий:

с 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-программистов;

с 20 000 грн до 32 500 грн — у медиапродюсеров;

с 22 500 грн до 33 750 грн — у автослесарей;

с 20 000 грн до 30 000 грн — у высотников;

с 30 000 грн до 40 000 грн — у риелторов.

Вот как изменились зарплаты этих же специалистов в ІІІ квартиле (показатель, который чаще всего соответствует уровню зарплаты специалиста высшего уровня):

с 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-программистов;

с 25 625 грн до 40 000 грн — у медиапродюсеров;

с 30 000 грн до 43 750 грн — у автослесарей;

с 25 000 грн до 31 250 грн — у высотников;

с 40 000 грн до 50 000 грн — у риелторов.

Планируют повышать зп в 2024 году

Аналитики work.ua спросили у работодателей по поводу их планов на пересмотр зарплат в 2024 году. Выяснилось, что 46% респондентов пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в следующем году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%.

«Заметим, что сокращение зарплат прогнозируют всего 1% опрошенных работодателей», — отмечают эксперты.

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