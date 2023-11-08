Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего — Finance.ua
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Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего

Личные финансы
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Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего
Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего
Государственная служба статистики обнародовала официальные данные по номинальной зарплате украинцев в 2023 году.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 30,1% до 36 604 гривен.
На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 32 801 гривну. Зарплаты выросли на 34,7%.
В сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплаты выросли на 21,4% до 22 871 гривны.
Далее следует «Государственное управление и оборона», где зарплаты выросли на 13,3% до 21 929 гривен.
Зарплаты украинцев выросли на четверть: где платят больше всего

Прогноз правительства по зарплатам

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев.
По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.
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В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).
В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Прогноз Нацбанка

А вот по прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,9%.
В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной — на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная — на 6,2%.
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По материалам:
Finance.ua
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