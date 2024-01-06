Реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль — НБУ — Finance.ua
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Реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль — НБУ

Казна та Політика
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Пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат з ІІ кварталу 2023 року (за офіційними даними Державної служби статистики). Реальні зарплати відновили зростання не лише завдяки бюджетним виплатам, а й ресурсам підприємств.
Про це повідомляє Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2024 року).
За оцінками НБУ, зростання зарплат збереглося і у IV кварталі.
Проте зростання зарплат було нерівномірним за видами діяльності: так, у ІІІ кварталі 2023 року середні зарплати в реальному вимірі у торгівлі, ІТ та низці інших ВЕД перевищили рівень ІІІ кварталу 2021 року (тобто до повномасштабного вторгнення). Натомість нижчими за цей рівень залишалися зарплати в окремих секторах послуг, будівництві, освіті та транспорті, йдеться в огляді.
Як зазначають в НБУ, бюджетні виплати, зокрема, військовим, пенсії та соціальні допомоги залишалися вагомим джерелом зростання доходів домогосподарств.
Непрямі показники оцінки доходів населення України свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).

Прогноз щодо зарплат

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.
За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.
Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.
Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.
Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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