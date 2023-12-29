Скільки українців отримують понад 200 тисяч грн зарплати — дані ПФУ Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Скільки українців отримують понад 200 тисяч грн зарплати — дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив статистику по офіційних зарплатах за 6 місяців 2023 року. Згідно з цими даними, найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис. грн.

Про це повідомив замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк в Telegram.

«За підсумками шести місяців 2023 року, найбільша кількість офіційних працівників отримує заробітні плати від 6,7 до 20,1 тис. грн. Мова йде про 3,95 млн працюючих, або 53,4% від загальної кількості. Середня зарплата в цьому сегменті складає 11 тис. грн», — зазначає нардеп.

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На другому місці зарплати від 20,1 до 100,5 тис. грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис. грн. На цю категорію припадає 25,5% або близько 1,9 млн працюючих.

На третьому місці з невеликим відривом зарплати від 0 до «мінімалки» 6,7 тис. грн — 19,9%. В цьому сегменті майже 1,5 млн працівників.

Ще 74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис).

Ще 14,2 тис. українців отримують зарплату понад 200 тис. грн. Середня по цьому діапазону 648 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, у ІІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн;

за даними Київського міського центру зайнятості, у столиці середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень;

як повідомляв співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно, зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік.

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